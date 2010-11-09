В последние годы птицы, которых жители посёлков и таких маленьких, как наша Дисна, городов и в глаза не видели, стали селиться рядом, освоив сады и палисадники, скверы и уличные аллеи. Это и горихвостки, и малиновки, и серые и садовые славки, и зеленушки, и пеночки, и коноплянки, и лесной голубь вяхирь, и даже соловей. Очень близко к домам располагает в высоких травах своё "подполье" и скрытный коростель, скрипучий голос которого ни с чем не спутаешь.

Несколько лет назад была замечена в нашей округе первая городская горихвостка: мельтешила необычным рыжим хвостом, невольно привлекая внимание. А сейчас, через 4 года, этих горихвосток развелось столько! Летают в нашем дворе, в соседних…



Ну, зяблики — не новость. Споёт в ветвях красиво, а перед дождём или в холода, что вдруг нагрянут среди лета, запричитает: "Цирк-цирк-цирк".

Самым последним ярким вкраплением в пеструю копилку городского птичьего царства стали нарядные вьюрки и исполненные благородного спокойствия, воистину интеллигентского достоинства каменки.



Кто из птиц селится в нашем дворе? Коноплянка — в ветвях винограда. Трясогузки, конечно, — под крышей. Скворцы — в скворечнике. Зяблики—на яблоне. Садовая славка — неизвестно в каком месте.

Легко можно подслушать беседы пернатых соседей. Таким, например, был разговор четы коноплянок. Самец переливчато и быстро: "Тюр-лю-лю-лю". Самочка в ответ растянуто, ласково и с выражением (с подъёмом голоса на первом слоге, и с понижением и ударением на втором): "Чи-ви-и!" Однако порой она отвечала иначе — быстро, то ли сварливо, то ли предупреждающе: "Чии - чиви!"



Садовая славка выражается коротким "цэт". Человек, чтобы получилось похоже, должен постараться сказать этот слог… на вдохе сквозь зубы. Попробуйте и сразу поймёте, что не раз уже такое птичье слово слышали. Пеночка-весничка поёт красивые песенки: "Фи-фить, фи-фить…"



Весной птичьи речи могут оказаться совсем неожиданными. Например, воробей ласково сигналит: "Уи-уи!", грач воркует, как голубь. А скворец после красноречивого в подражание чёрному дрозду, предназначенного самочке "фю-у-у", может вдруг, завидя её равнодушие, и закукарекать. Слышали?



У соседей живут ласточки и каменка. Каменок в позапрошлом году видела я в нашей округе всего одну пару. В прошлом их поселилось здесь уже две пары, и в других местах я тоже их встречала.

Роскошный дуб, который стоит за церковной оградой — город птиц. Тут скворцы, славки, пеночки, горихвостки. Скворцы в прошлом году прилетели скученно, устроили драки за скворечники. На один скворечник претендовало порой по три скворца. Потом как-то распределились. Некоторые нашли себе дупла. На церковном дворе два дупла скворцов: одно в нетрах дуба, другое—в клёне. А в дупле ясеня живут воробьи. Под крышей нашего златоглавого храма всегда селятся стрижи, потому над церковным двором до густых сумерек не умолкает хвалебный гимн небесам.

Подселением ласточек и дружбой с ними жители города очень даже гордятся. Одна знакомая однажды для наблюдения за ними пригласила нас в гости в свой… сарай.



Весной над частью города, что расположена в междуречье, летают экзотические для нас, северные птицы-гоголи, крохали, крачки. Утки гоголи и утки крохали обладают редким музыкальным инструментом — поющими крыльями. Песня крыльев слышна во время полёта. Крачки умеют только кричать, но зато очень виртуозны на виражах. Некоторые крохалихи (их узнать можно по рыжей шее) последние два года не улетают на север. Они резвятся на мелководье среди камней поодаль от берега. Но в прошлом году только одна из них, почему-то, вывела где-то на речном острове крохалят, игривых рыжих птенчиков, ныряющих, играющих друг с другом в догонялки, плавающих у мамки на спине. В прошлом году (10 июня) опять замечена крохалиха с выводком, маленькими забавными комочками, путешествующими по реке за мамой и спящими на камне под её крылышками, и тоже пока одна. Северным крачкам тоже понравились наши острова, и тоже многие из них остались на нашей реке для гнездования. А в 2013 году во время большой воды благородно плавали по огородам птицы наших озёр — чомги.



Порой на территории города можно встретить птицу с короной — удода. Он встретился нам во дворе детского сада, увлечённо копал ямки в земле среди дорожных плиток, доставая оттуда толстых червячков. А потом, наверное, утомившись от беготни, остановился и сделал прямо перед нами (а может для нас!) хо-орошую растяжку крыльев, хвоста и хохолка-короны—раскрыл таким образом все свои веера. Любуйтесь, если вам так хочется!

Из всех встреч самым большим чудом была, наверное, встреча в черте города, ближе к окраине, с иволгой. Всем известен её скрытный лесной образ жизни. Кто с ней, вообще, когда встречался? Чем была озабочена желтогрудая краса в неподходящем для себя месте вдали от леса, она, к сожалению, нам не сообщила.



Зона парка — царство дроздов-рябинников, трескучих, сварливых похлеще сороки, птиц. Могут ругаться даже на человека, если тот мешает. Кроме них орудуют в дубах, когда тот с провизией, сойки, но не селятся здесь. Явилась в одиночестве кукушка, порой выступает с грустным своим "ку-ку", смотрит из-за спины, а развернёт крылья, так от ястреба еле отличишь. Подселились сюда год назад малые сорокопуты в количестве одной пары, тихие и флегматичные. Видели мы, как самец, пытаясь понравиться самке, принёс ей на свидание червячка. В общем, парк — птичья держава.



Повадился в город прилетать ястреб-перепелятник: парит в вышине, а потом вдруг оказывается в саду, на яблоне или какой-либо перекладине построек. Но птицы не терпят такого соседа. Гоняют этого непрошенного гостя голуби — им это запросто, ведь он по размеру примерно с голубя сам и будет. Но однажды пришлось нам наблюдать, как дружно гнали по небу перепелятника два дрозда, четыре скворца и ещё какая-то очень мелкая пташка.



С человеком птицы ведут себя так, как человек того и заслуживает: дружелюбно, но настороженно. На приближение или излишнее внимание (при фотосъёмке) реагируют по-разному. Бескомпромиссно удирают дрозды-рябинники и сойки. Скворец бурчит. Дятлик пискливо ругается и кривляется—вы бы видели как! Зяблик подпускает близко человека, который им не интересуется. Но стоит заинтересоваться, как зяблик удирает или начинает прятаться в листве. Но это не всегда. Зяблик, которого мы снимали в парке, сам заинтересовался таким особым вниманием к нему человека, высказал удивление и даже попозировал, склонив головку на бок и внимательно смотря в фотокамеру. А второй зяблик, которому надоела "приставучесть" нашего фотообъектива, устав прятаться в листве, отреагировал с внезапной решимостью: вдруг сам стал перелетать с ветки на ветку всё ближе, ближе к "чёрному зрящему оку", пока не оказался на таком расстоянии, что ближе уже и не надо — в кадр бы не поместился. Сел и запел. Долго пел. Таким вот образом он мудро от нас избавился — больше мы к нему не приставали.



Таким же вызовом реагировали иногда и другие птицы: ласточки, коноплянка, трясогузка, горихвостка. Позировали, но всем видом своим говорили: "Вообще-то, не понятно, что тебе нужно. Но так и быть, делай своё дело быстро, но потом — не мешай!"



Редко бывают моменты, когда птица оказывается в руках человека. Случается, конечно, это только тогда, когда существует прямая необходимость. И случаи это уникальные. Не знаю, какая память остаётся о подобных событиях у птицы, но человек получает от такого общения много.

Так однажды зяблик, поселившийся на нашем дворе, осваивая территорию, залетел в парник. Пока исследовал углы в желании выбраться, запутался в паутине ногами, крыльями. Пришлось его спасать. Аккуратно набросили мы на него полотенце, когда тот оказался в углу, и с осторожностью достали из него. Изящные длинные пальчики с коготками были перемотаны паутиной, как ниткой. Но снять с пальцев её оказалось проще. А вот пёрышки освобождать от липкой и цепкой паутины пришлось с помощью воды. Зяблик вёл себя на редкость спокойно. Только тогда быстро-быстро заколотилось его маленькое сердечко в руке человека, когда пришлось вместе с ним зайти в дом, чтобы взять кружку с водою. Вымытый, обтёртый, но не досуха, зяблик в руке да на солнышке разморился, даже стал сонно закрывать глазки. Доверие к спасшей руке было полным. Рука разжалась, а он всё ещё лежал на ладони. Наконец, встрепенулся, вспорхнул на самую близкую ветку яблони, стал там ворошить, сушить свои пёрышки.



Мы очень гордимся тем, что наш сад сделали своим коноплянки, что посещают его другие птицы, что они растят и учат здесь жизни своих детёнышей. На нашем огороде и клумбах у некоторых из них даже имеются свои посадки-подсолнухи. Рассадили их синицы, роняя зимой семечки, которыми мы их угощали. Выросшие подсолнухи мы не присваиваем, птицы их используют, не дожидаясь очередной зимы.

Конечно, очень малую часть своих тайн раскрывают человеку-наблюдателю птицы, но это в порядке вещей. То, что они стали так массово селиться рядом с человеком, хороший знак. Есть нужда жить вблизи энергии человеческого духа. Но и у человека есть потребность в энергии птичьего жизнелюбия. Любая встреча с птицей омывает волной незабываемой радости. Это ощущение родственности есть счастье, ну или, во всяком случае, одна из его составляющих.

Фото автора.

Света ПТИЧКИНА, г.Дисна.