Уроженец Шарковщинского района Леонид Касатый работает в Язненском лесничестве с 2001 года. Шесть лет был лесником, учился заочно в Полоцком лесном колледже. Десять лет назад назначен мастером. В 2012 году получил значок за десять лет безупречной службы.

На территории Язненского лесничества заготовка древесины идет круглый год. Специалисты на лесосеках тысячами кубов вырубают деревья и отправляют по железной дороге к зарубежным импортерам. Немалые объемы уходят также на продажу местным жителям и организациям. Как налажен процесс непосредственно в чаще? Интересовался наш корреспондент.

НА ЗИМНЕЙ лесосеке встречает мастер леса Леонид Касатый. Он здесь главный, контролирует ход работы, в то время как вальщики Михаил Лущик и Алексей Красько орудуют бензопилами. Территория сплошной вырубки — полгектара. Для ориентировки по периметру установлены деляночные столбы.



Леонид Михайлович достает из большого кармана на груди своего рода сокровище — технологическую карту. На бумаге, кроме всего прочего, указана схема разработки лесосеки. С ней ознакомлены под роспись все работники. Иначе нельзя.



Тем временем, тяжелые стволы падают на землю один за одним. На месте обрубают сучья, режут на сортименты. Длина заготовок зависит от их дальнейшего применения. Затем лесоматериалы подбирает Амкадор Форвардер с манипулятором и специальной телегой, доставляет на промсклад под открытым небом в километре отсюда.



ПУТЬ пролегает сначала через лес, потом выводит на поле. Легкое бездорожье, но техника идет уверенно — широкая рельефная резина как раз впору. Однако, по словам водителя Олега Шупейко, весной колеи размывает и приходится надевать на колеса гусеницы. Тогда погрузчик гребет не хуже танка.



На складе деревья долго не залеживаются. Скоро МАЗ-лесовоз отправляется с грузом на железнодорожную станцию в райцентр. Весь процесс повторяется по кругу. За предыдущий день отгрузили полсотни кубов.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото К БЛАЖЕВИЧА.