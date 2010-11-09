Игорь МАТЕЛЕНОК

В республиканском ландшафтном заказнике "Ельня" появился двухдневный байдарочный маршрут для туристов. Его протяженность — 14 километров. Основная часть пути пролегает по болотным озерам Черное и Ельно.

Маршрут изобилует остановками в необычных местах. Так, почти в самом центре озера Черное байдарка уткнется в гигантский камень, верхушка которого торчит из воды. По монолиту можно даже пройтись.



В списке есть немало обзорных точек со звучными именами, которые им дали аборигены. Например, первозданно красив Высокий Берег на севере озера Ельно. С этой возвышенности открывается панорама водоема, окруженного древним болотом.



Еще один берег Ельно прозвали Кривой Березой, потому что здесь росла береза необычной формы. Дерево пять лет назад погибло, а местность не стала менее уникальной, потому что под ногами по-прежнему шуршит несвойственный топи песок и кругом почему-то растут сосны лесного типа… И это далеко не все, что предстоит увидеть любителям экстремального отдыха.



Ночевка запланирована на берегу Ельновского Острова недалеко от места, где больше ста лет назад стояла хижина лесника панов Медунецких. Им частично принадлежало верховое болото.



Первые туристы опробуют байдарочный маршрут до конца июня. Директор заказника Иван Борок предполагает, что поток гостей увеличится в разы. А пока с мая по июнь на Ельнянском болоте побывали 150 человек.

Директор республиканского ландшафтного заказника "Ельня" Иван БОРОК рассказывает, чем ему запомнилась прокладка маршрута:

—В надувной байдарке нас было трое: я и друзья заказника из столицы—главный редактор журнала "Рыболов-практик" Роберт Андреев и оператор Юрий Гаркавый. Вместе прокладывали маршрут с третьего по четвертое июня. На второй день попали в шторм. Сначала дул еле ощутимый южный ветер, но постепенно усиливался и неожиданно перерос в ураган.

Байдарка буквально таранила волны, на борт попадала вода. Юру пришлось выгружать на берег, чтобы поднять нос лодки. В последующем он продвигался по суше, продолжая снимать, а мы плыли вдоль береговой линии. Спустя полчаса на тверди в зарослях пережидали ненастье.



Скоро в YouTube на канале заказника и Facebook выйдет фильм о наших приключениях.