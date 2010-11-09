Миорчанин Виктор ВАШКЕЛЬ проходит срочную службу в подразделении центра инженерного обеспечения Полоцкого погранотряда. Сейчас дома в краткосрочном отпуске, которым земляка поощрили за успехи в боевой подготовке. Осталась неделя—и вновь обует сапоги. А пока рассказал "Миорским новостям", чем занимается на "гражданке" и почему выбрал погранслужбу.

ВИКТОР с товарищами возводит инженерные сооружения на границе. Не было такого, чтобы находился постоянно на территории одного пункта пропуска. Что ни месяц, то перемещение в новое место.



Служит с недавних пор. Принял присягу 11 июня. Смеется, что к "гражданке" привыкнуть проще, чем к жизни по уставу. Но жаловаться нечего—хоть и сложно, но весело. И вообще, где, как не на посту, учишься правильно планировать свой день и начинаешь ценить свободное время?

В ОТПУСКЕ Виктор смотрит за хозяйством, пока родители на работе. Дом частный. В сарае свиньи и куры. Отец Анатолий Вашкель—агроном на льнозаводе, а его супруга Валентина—инженер-токсиколог на комбикормовом заводе. Сын, пока есть время, планирует порыбачить и встретиться с друзьями.



Учился в средней школе №3, после чего поступил в аграрно-технический колледж в Городке, и следом—в Белорусский аграрный технический университет. Дополнительно получил и специальность автокрановщика, которая в итоге пригодилась. Пограничную службу выбрал случайно. Друзья посоветовали. Как говорится, выбрал удачно.



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.