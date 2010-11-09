Авторизация
 

Міярчанін Віктар Вашкель праходзіць службу ў Полацкім пагранатрадзе

Миорчанин Виктор ВАШКЕЛЬ проходит службу в Полоцком погранотрядеМиорчанин Виктор ВАШКЕЛЬ проходит срочную службу в подразделении центра инженерного обеспечения Полоцкого погранотряда. Сейчас дома в краткосрочном отпуске, которым земляка поощрили за успехи в боевой подготовке. Осталась неделя—и вновь обует сапоги. А пока рассказал "Миорским новостям", чем занимается на "гражданке" и почему выбрал погранслужбу.

 

ВИКТОР с товарищами возводит инженерные сооружения на границе. Не было такого, чтобы находился постоянно на территории одного пункта пропуска. Что ни месяц, то перемещение в новое место.


Служит с недавних пор. Принял присягу 11 июня. Смеется, что к "гражданке" привыкнуть проще, чем к жизни по уставу. Но жаловаться нечего—хоть и сложно, но весело. И вообще, где, как не на посту, учишься правильно планировать свой день и начинаешь ценить свободное время?
В ОТПУСКЕ Виктор смотрит за хозяйством, пока родители на работе. Дом частный. В сарае свиньи и куры. Отец Анатолий Вашкель—агроном на льнозаводе, а его супруга Валентина—инженер-токсиколог на комбикормовом заводе. Сын, пока есть время, планирует порыбачить и встретиться с друзьями.


Учился в средней школе №3, после чего поступил в аграрно-технический колледж в Городке, и следом—в Белорусский аграрный технический университет. Дополнительно получил и специальность автокрановщика, которая в итоге пригодилась. Пограничную службу выбрал случайно. Друзья посоветовали. Как говорится, выбрал удачно.


Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Миорчанин Дмитрий ДЕДУШКЕВИЧ демобилизовался перед праздниками
» В деревне Климяты у Николая БЕЛЬСКОГО много коров
» "Воздушные регулировщики" любят небо и Миорщину
» Товары для личного пользования
» От окружной избирательной комиссии
Пакінуць каментар
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Год навукі
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Каб папярэдзіць замор на вадаёмах Воранава (Ворань) і Дворышча

  • 22 февраль 2017, 13:23
  • 16
  • 0

Мерапрыемствы Дня Савета ў Завуццеўскім сельсавеце

  • 22 февраль 2017, 13:18
  • 20
  • 0

Міярчанін Віктар Вашкель праходзіць службу ў Полацкім пагранатрадзе

  • 22 февраль 2017, 11:09
  • 20
  • 0

Аграном Уладзіслаў Карсюкевіч з ААТ "Чэрасы" без справы не сядзіць

  • 22 февраль 2017, 11:04
  • 14
  • 0

Рэалізацыя дэкрэта №3

  • 22 февраль 2017, 10:56
  • 23
  • 0

Не будзіце ліха ...

  • 22 февраль 2017, 10:48
  • 22
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 74 890
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 22 635
  • 1

Музейны форум

  • 02 ноябрь 2012, 11:22
  • 12 683
  • 0

Ёсць хлеб і да хлеба

  • 18 ноябрь 2013, 16:34
  • 12 015
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 289
  • 0

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 10 271
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 113
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 2 137
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 1 913
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 2 233
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 5 996
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 459
  • 2
Курс валют в Беларусь
Госці краін
free counters
Святы
Именины 23 февраля 2017
Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Анна, Валентина, Галина, Карп, Семен

Именины 22 февраля 2017
Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон

Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет Яндекс.Метрика