Игровой лабиринт собрал второклассников из Миор

gazeta 1-02-2024, 11:43 324 Моладзь / Адукацыя і выхаванне    Друкаваць

 «Что я знаю о родном крае». Так назывался краеведческий лабиринт, который собрал в детской библиотеке второклассников из средней школы № 3 имени Героя Советского Союза Е. Томко.

Настроить ребят на игровую и познавательную волну было не сложно, ведь предварительная экскурсия по библиотеке заинтересовала и замотивировала на чтение. Уже в самом начале ученики захотели взять себе книги, очень уж увлек их мир букв и красочных картинок.

Перед игровым соревнованием ребята поделились на две команды по девять человек. Внимательно слушали ведущую Ирину Масюгину и параллельно разглядывали высокие стеллажи с книгами и журналами.

Поговорив о родном крае и малой родине, дети отправились в виртуальное путешествие по волшебному лабиринту, тем самым проверяя свои знания.

 Собирали название достопримечательностей края по нитям, вспоминали версии происхождения нашего города. Посмотрев видео-презентацию, взялись за пазлы. Нужно было собрать изображение достопримечательностей родного края и ответить, что это за место и где оно находится.

За каждое выполненное задание команды получали фишки.

На удивление, конкурс «Составь поговорку» не вызвал ни малейшего затруднения. Несмотря на большое количество бумажек, ребятам удалось каждой найти пару.

В конце мероприятия ребятам показали поучительный мультфильм на белорусском языке. Внимательно смотрели, временами смеялись с мультяшного волка. Мультфильм учил быть добрыми и отзывчивыми, помогать ближнему и не бояться преград.

Уходя из библиотеки, каждый взял себе книгу, которая приглянулась. Уверена, что такой полезный отдых ребятам понравился, об этом говорили их улыбки.

Полина Стома.
Фото автора.

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