Авторизация
 

Тэатр "Вясёлы буслік" пабываў у Міёрах

 В Миорах побывал театр "Вясёлы буслік" из Витебска с постановкой "Азбука безопасности". Представление показали в детских садах №2, 3 и средней школе №3 имени Егора Томки. Красочные персонажи доходчиво объясняли маленьким театралам основные правила ПДД и пожарной безопасности. Вручали тематические плакаты.

В ОДНОМ 45-минутном представлении—три программы: по правилам дорожного движения, пожарной безопасности и развлекательная часть. Участвовали ростовые куклы светофора, зебры, кота, зайца и пожарного. Попадая в разные жизненные ситуации, они ненавязчиво повторяли с юными зрителями, как правильно переходить проезжую часть, для чего нужны дорожные знаки, как вызвать спасателей и так далее. Действо сопровождалось викторинами и подвижными играми под музыку. В конце встреч инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью райотдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Плотников вручал детям красочные памятки.
ГЕРОИ яркие. Их образы выбраны неслучайно. Например, зебра придерживается всех правил. Соблюдает ПДД. Кот шустрый и норовит то на красный свет светофора проехать, то дорожные знаки игнорирует, то сухую траву под деревом поджигает. Заяц во многом похож на кота. Дети смеются со сказочных персонажей, когда их поступки выглядят нелепо и нелогично.


По словам основателя и руководителя театра Жанны Поповой, с этой программой они гастролируют по всей области с начала сентября. Проект совместный с МЧС.
—В игровой форме мы прививаем детям понимание правил безопасности,—объясняет собеседница.—Все наши актеры с профильным образованием. Вот Дмитрий Орлов играл зебру и пожарного. Он профессионал, каких мало. Снимается в кино.


Театр уже представил новую программу в Витебске, Лепеле, Полоцке, Новополоцке, Орше. После Миор отправился в Бешенковичи.

ТЕАТР "Вясёлы буслік" существует 13 лет. Выступает в детских садах и школах с тематическими представлениями и сказками, шоу-программами, проводит спортивные олимпиады. Для постановок, в их числе "Азбука безопасности", Жанна Попова сценарии пишет сама. Рисует эскизы костюмов, покупает ткань. Сценическую одежду шьют в авторском ателье в Витебске. Ростовые куклы — покупные. Стоят они, как и костюмы, немало. Цена на некоторые достигает тысячи рублей. Их с тростевыми в театре больше сотни.
На счету актеров "Вясёлага бусліка" и благотворительные выступления. В прошлом году в Витебском детском доме показывали программу на тему правил дорожного движения. 

Фото автора. 

Игорь МАТЕЛЕНОК. 

скачать dle 11.3
рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Не захламлены ли подъезды в Миорах
» Новый социальный проект МЧС «Гордимся, что научили!»
» В Миорском райотделе по чрезвычайным ситуациям
» Чем запомнился Миорским спасателям прошлый год
» Акция МЧС "В центре внимания—дети"
Пакінуць каментар
иконка
Наведвальнікі, змешчаныя ў групе Гости, не могуць пакідаць каментары да дадзенай публікацыі.
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Загадчыца МТФ "Цвеціна" УП "Цітова" Людміла Станкевіч

  • 09 октябрь 2017, 15:14
  • 47
  • 0

Аддзяленне крымінальнага вышуку Міёрскага РАУС

  • 09 октябрь 2017, 14:52
  • 99
  • 0

Трывожныя сімптомы шаленства

  • 09 октябрь 2017, 14:41
  • 15
  • 0

Хутка Сусветны дзень чыстых рук

  • 09 октябрь 2017, 14:37
  • 19
  • 0

Блізарукасць лечыцца добрымі звычкамі

  • 09 октябрь 2017, 14:35
  • 28
  • 0

Жураўлі ў Міёрскім дзіцячым садку №3

  • 09 октябрь 2017, 14:30
  • 92
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 75 697
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 34 508
  • 1

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 12 473
  • 0

Пераброддзе 2012. Погляд вучонага

  • 31 август 2012, 15:19
  • 11 679
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 982
  • 0

  • 11 февраль 2011, 11:20
  • 10 621
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 543
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 0
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 0
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 0
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 0
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 885
  • 2
Курс валют в Беларусь
Святы
Праздники БеларусиБлижайшие праздники Беларуси
Православные праздникиБлижайшие православные праздники
Католические праздникиБлижайшие католические праздники
Именины 11 октября 2017
Александр, Алексей, Анатолий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Федор, Анна, Мария, Татьяна, Афанасий, Ульяна, Ефрем

Именины 10 октября 2017
Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор, Акулина

Госці краін
free counters
Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет