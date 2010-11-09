В Миорах побывал театр "Вясёлы буслік" из Витебска с постановкой "Азбука безопасности". Представление показали в детских садах №2, 3 и средней школе №3 имени Егора Томки. Красочные персонажи доходчиво объясняли маленьким театралам основные правила ПДД и пожарной безопасности. Вручали тематические плакаты.

В ОДНОМ 45-минутном представлении—три программы: по правилам дорожного движения, пожарной безопасности и развлекательная часть. Участвовали ростовые куклы светофора, зебры, кота, зайца и пожарного. Попадая в разные жизненные ситуации, они ненавязчиво повторяли с юными зрителями, как правильно переходить проезжую часть, для чего нужны дорожные знаки, как вызвать спасателей и так далее. Действо сопровождалось викторинами и подвижными играми под музыку. В конце встреч инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью райотдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Плотников вручал детям красочные памятки.

ГЕРОИ яркие. Их образы выбраны неслучайно. Например, зебра придерживается всех правил. Соблюдает ПДД. Кот шустрый и норовит то на красный свет светофора проехать, то дорожные знаки игнорирует, то сухую траву под деревом поджигает. Заяц во многом похож на кота. Дети смеются со сказочных персонажей, когда их поступки выглядят нелепо и нелогично.



По словам основателя и руководителя театра Жанны Поповой, с этой программой они гастролируют по всей области с начала сентября. Проект совместный с МЧС.

—В игровой форме мы прививаем детям понимание правил безопасности,—объясняет собеседница.—Все наши актеры с профильным образованием. Вот Дмитрий Орлов играл зебру и пожарного. Он профессионал, каких мало. Снимается в кино.



Театр уже представил новую программу в Витебске, Лепеле, Полоцке, Новополоцке, Орше. После Миор отправился в Бешенковичи.

ТЕАТР "Вясёлы буслік" существует 13 лет. Выступает в детских садах и школах с тематическими представлениями и сказками, шоу-программами, проводит спортивные олимпиады. Для постановок, в их числе "Азбука безопасности", Жанна Попова сценарии пишет сама. Рисует эскизы костюмов, покупает ткань. Сценическую одежду шьют в авторском ателье в Витебске. Ростовые куклы — покупные. Стоят они, как и костюмы, немало. Цена на некоторые достигает тысячи рублей. Их с тростевыми в театре больше сотни.

На счету актеров "Вясёлага бусліка" и благотворительные выступления. В прошлом году в Витебском детском доме показывали программу на тему правил дорожного движения.

Фото автора.

Игорь МАТЕЛЕНОК.