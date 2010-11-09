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Дапамагаюць аграрыям ААТ "Пад'ельцы"

 Старшеклассники помогают аграриям ОАО "Подъельцы" убирать картофель. В поле у молочнотоварной фермы "Корпачево" трудятся посменно полсотни ребят из Чепуковской и Новопогостской школ, а также средней школы №3 имени Егора Томки.

УБОРКА началась в пятницу. По полю площадью восемь гектаров прошла картофелекопалка. Теперь клубни подбирают школьники. Заработок многих зависит от добытого лично урожая. Дух соперничества и азарта здесь чувствуется.
Копать "бульбу" прибыльно. Юные передовики увозят с полей за две недели работы в среднем по 100 рублей. Но это, как выяснилось, не предел.


Чепуковская школьница Кристина Котович в прошлом году получила 140 рублей. Купила теплую куртку, зимние сапоги и взяла телефон в рассрочку. Спиннинг обновил ученик этой же школы Максим Бортник. Ему выдали 79 рублей. А Ксения Афанасьева 80 рублей потратила на рынке в Шарковщине. Взяла утепленные сапоги и кофту.


 ДЕТЕЙ подвозят к молочнотоварной ферме на школьных автобусах. У всех при себе сапоги, теплая одежда, перчатки, ведро и перекус. С девяти утра до часу в поле трудятся сельчане из Чепуков и Нового Погоста. Затем их сменяют миорчане.


С воспитанниками—их учителя. Они ведут учет собранного детьми урожая, следят за дисциплиной и техникой безопасности. Ход работ контролирует агроном-агрохимик Юрий Мажинский.


— Все дети здесь трудолюбивые, — обращает внимание специалист. — Стараются, в первую очередь, потому, что это в их интересах. Но деревенским нет равных. Они самые ответственные.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ:
В ОАО "Подъельцы" на 30 гектарах выращивают картофель сортов "Янка", "Бриз", "Скарб" и "Гала". Урожайность пока составляет 120 центнеров с гектара.

Фото автора.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

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