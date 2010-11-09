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У арміі жадаюць служыць і дзяўчаты з Міёр

 В актовом зале средней школы №3 имени Егора Томки прошел урок мужества. Для юношей и девушек старших классов его провели районный военный комиссар Сергей ЖАБЕНОК и заместитель прокурора района Александр МАРТИНЧИК.

На уроке говорили об учениях "Запад-2017", о составе наших вооруженных сил, про военные учебные заведения страны, армейскую службу и о том, чем рискует "уклонист". В довесок школьникам показали тематические видеоролики.


Заместитель директора по воспитательной работе Ольга Федукович рассказала, что выпускники школы одноклассники Максим Коснаревич и Александр Лазовский поступили в этом году в Военную академию, а Юрий Сипович — в Белорусский государственный медицинский университет на военно-медицинский факультет. Будет военным врачом.


Только собирается "штурмовать" Военную академию в Минске 11-классница Наташа Мороз. Она в тот день осталась после урока, чтобы уточнить у Сергея Ивановича условия поступления.


Школьница призналась: связать жизнь с армией — ее мечта. Хоть неженское это дело, но сердцу не прикажешь. Родители не возражают, и подружка на год старше зовет в Военную академию, где учится на психолога. 

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА. 

Игорь МАТЕЛЕНОК.

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