Игорь МАТЕЛЕНОК.

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На площади у районного Дома культуры прошел флешмоб в честь 15-летия самой массовой молодежной организации в стране. 120 городских школьников выстроились, образовав фразу "БРСМ — 15".

Активисты раздавали прохожим тематические флаера. Всех поздравили с праздником первый секретарь районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Виктория Петкевич и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Александр Тронькин. Он в свое время первым возглавлял райком БРСМ.

