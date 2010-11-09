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Флэшмоб у Міёрах

 Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.

На площади у районного Дома культуры прошел флешмоб в честь 15-летия самой массовой молодежной организации в стране. 120 городских школьников выстроились, образовав фразу "БРСМ — 15". 

Активисты раздавали прохожим тематические флаера. Всех поздравили с праздником первый секретарь районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Виктория Петкевич и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Александр Тронькин. Он в свое время первым возглавлял райком БРСМ.

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