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Наводзяць парадак у Міёрах

 Каждый день с рассветом на полуострове стартует уборка. Александр НАРКЕВИЧ и еще один парень, пожелавший остаться неизвестным, подметают дорожки, убирают разбросанные бумажки и бутылки. Вечером миорчане насорят — и придется проделывать то же самое еще раз. Но молодежное движение за чистоту ширится, а значит, дела обязательно пойдут в гору. 

Волонтерские встречи у озер
Оба миорчанина, о ком шла речь, люди с ограниченными возможностями. Временно работают на жилкомхоз. Убирают полуостров для всех нас и получают за это деньги.


Кроме того, с компанией единомышленников они безвозмездно следят за чистотой озерных берегов в округе. Приобщают друзей и знакомых. Поэтому добровольные субботники собирают только тех, кто действительно "болеет" делом. Фотоотчеты о встречах публикуются в "Вконтакте" в группе "Природа, Отдых в Миорах, Рыбалка". На снимках неизменно есть лица начинателей этого молодежного движения Александра Наркевича и сотрудника Миорского историко-этнографического музея Александра Рынкевича.


 Субботники сближают
Движение за чистоту началось весной этого года с акции "Чистый берег — чистая вода". На зов о помощи тогда откликнулись миорчане Николай Павлов и Екатерина Мазурова. Волонтеры вчетвером собирали мусор у озера Колосово. Каждая последующая встреча у этого водоема объединяла все больше и больше единомышленников. Однажды вечером буднего дня довелось поучаствовать и мне. Пригласил Саша Рынкевич.


Нас было шестеро. В местах, где, казалось бы, люди ходят редко, насобирали с десяток мусорных мешков бутылок, жестяных банок от шпрот, целлофана. Субботник всех нас сблизил. Теперь общаемся.


 У борцов за чистоту озера Колосово вскоре появились последователи из группы "Природа, Отдых в Миорах, Рыбалка". Параллельно начали приводить в порядок берега озера Грецкое недалеко от райцентра.


P.S. Организаторы молодежных субботников призывают миорчан не мусорить на берегах водоемов. И предлагают установить хотя бы один мусорный контейнер у беседки близ озера Колосово.

КСТАТИ. Акция "Чистый берег — чистая вода" будет проходить в дальнейшем каждые осень и весну. О местах и времени сборов узнавайте в "Вконтакте" через группу "Природа, Отдых в Миорах, Рыбалка" или в районной газете. 

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