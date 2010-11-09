Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Техническая основа любого хозяйства — комбайны. В ПУПКС "Миорский" их пять. В поле во время уборочной страды вместе с людьми они от росы до росы борются за каждый центнер урожая. Сойти с дистанции — значит, уступить в "битве" за намолот. На передовой аграрного фронта побывал корреспондент районной газеты. Сам на комбайне собрал бункер урожая и узнал, зачем гиганту с жаткой две педали тормоза.

С комбайна—

на трактор и наоборот

Летом у молодого комбайнера Андрея Рачицкого график напряженный. Полдня готовит технику, когда роса спадет, выдвигается в поле. За штурвалом сидит до сумерек. Вчера пригнал КЗС-1218 "Полесье" на мехдвор в девять вечера.



И сегодня у агрария день тяжелый. Вышел из строя подшипник на колосовом вариаторе, требует замены. Поэтому пришел на работу раньше обычного — утром в шесть.



Встретил Андрея Казимировича на мехдворе у комбайна. Его уже проверили на алкотестере и измерили давление. Путевой лист оформлен. Осталось наладить механизмы, продуть фильтры, проверить уровень масла в двигателе, смести с движущихся деталей солому и заменить запчасть. Благо, что есть помощник Сергей Мороз.



— Когда уборка закончится, поставлю комбайн на хранение и пересяду на трактор, — орудуя щеткой, вслух рассуждает Андрей Рачицкий. — Буду заготавливать сенаж. Тоже работа интересная, колоритная. Люблю технику.



Жатка широкая,

кабина высокая

Больше всего комбайнеры зарабатывают летом. Все зависит от намолота. За тонну лично добытого урожая им платят 1 рубль 47 копеек. В день мужики "заколачивают", в среднем, по 50 рублей. Но труд это нелегкий, что вскоре испытал на себе.

Когда комбайн наладили, отправились на нем в поле. Через заправочную станцию. У 16-тонного КЗС-1218 "Полесье" 330-сильный дизельный двигатель. По проселочной дороге машина идет мягко и легко. Сидишь в кабине, как на тюке соломы, высоко. Обзор во сто крат лучше, чем в автомобиле. Только семиметровая жатка — на всю ширину проезжей части. Попробуй не зацепи на обочине велосипедиста или дерево.



Еще поворачивают только задние колеса, а передние ведут и тормозят. Причем могут отдельно. В кабине две педали тормоза. Каждая замедляет колесо именно на своей стороне. Зачем?



— По-другому в узком месте не развернешься, — объясняет Андрей Рачицкий. — Примерно так вокруг своей оси разворачиваются танки. Одно колесо блокируешь, выворачиваешь руль в его сторону, а вторым — гребешь.



Маяк "позовет"за урожаем

Поле, на котором собираемся молотить, названо в честь уже не существующей деревни Столяровщина. Здесь на ста гектарах озимая пшеница.



За штурвал сажусь с опаской. Боюсь что-нибудь сломать или, того хуже, случайно устремить мощную машину в кювет. Андрей бегло инструктирует:



— Перед тобой четырехступеньчатая коробка переключения передач. Трогаешься с первой, потом переходишь на вторую. Третью и четвертую сразу не "врубай", а то двигатель "захлебнется". Эти передачи — для трассы.



Интересуюсь, где педаль газа.

— Вместо нее штурвал, — отвечает аграрий. — Хочешь ехать вперед — плавно оттолкни его от себя. Чтобы включить задний ход, потяни к себе. Но не забудь опустить жатку, открыть бункер и запустить молотильный аппарат. Для этого есть клавиатура. Когда жатка начнет вращаться, трогайся.



Пока разбираюсь в основах управления, выжидательную позицию заняли три грузовика на отвозке зерна. Комбайны коллег уже давно в поле. На тракторе с бочкой воды дежурит механизатор Олег Друз. Заинтересованно поглядывает в нашу сторону.

Трогаюсь с места. Кабина затряслась, но сиденье мягкое, на амортизаторах, как в фуре. Работает кондиционер. Играет радио. Жатка комбайна срезает колосья. Зерно подается в бункер. Солома отсеивается и высыпается. Позже трактора с прессами соберут ее в рулоны.



Черно-белый экран бортового компьютера показывает, сколько топлива в баке, температуру масла, сколько гектаров убрано и прочее. Датчики и механизмы исправны. Иначе появилась бы ошибка.



Время от времени через окошко за спиной смотрю, как заполняется бункер. Спустя полчаса загорается проблесковый маячок на крыше — значит, пора зерно выгружать. Подруливает МАЗ. С помощью клавиатуры опускаю специальный рукав — и по нему зерно заполняет прицеп самосвала.



Хоть комбайн комфортный и "умный", высидеть в нем без привычки весь день сложно.