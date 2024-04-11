Сегодня отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде.



Именно в этот день в 1945 году узники Бухенвальда во главе с интернациональным политическим центром подняли вооруженное восстание, в результате которого захватили лагерь и удерживали его до прихода союзных войск.



В 1958 году здесь был открыт комплекс сооружений, посвященный героям и жертвам Бухенвальда. В апреле 1945 года были освобождены также узники Заксенхаузена, Дахау и Равенсбрюка. Освенцим, Майданек, Треблинка, Бухенвальд и много других мест на карте Европы были превращены в годы Второй мировой войны в жернова смерти, орудия массового физического уничтожения людей, лаборатории для проведения медицинских и других экспериментов.



Не меньшей жестокостью отличались концентрационные лагеря, созданные фашистами на территории Беларуси, которых насчитывалось более 500. Наиболее крупные из них находились в Минске - в районе Немиги и Тростенце, а также в Озаричах, Гомеле, Полоцке и Бобруйске. В них были уничтожены около 3 млн мирных жителей.



Созданная в 1944 году комиссия содействия Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков и их соучастников собрала доказательства, целиком разоблачающие кровавые преступления гитлеровцев.



За свои злодеяния гитлеровцы ответили на международном судебном процессе в Нюрнберге, который проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Открытые суды по наиболее жестоким военным преступлениям были проведены в городах советских республик, в том числе в Минске, Бобруйске, Витебске и Гомеле.



Генеральная прокуратура Республики Беларусь в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период допросила свыше 7,6 тыс. узников лагерей смерти. Доподлинно установлено, что на территории современной Беларуси действовало более 580 лагерей смерти. К сожалению, данные сведения не являются окончательными, расследование уголовного дела продолжается.



Ежегодно по всей Беларуси 11 апреля проходят митинги, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. К памятным знакам по всей республике несут венки и цветы бывшие узники концлагерей, представители областной и местной власти, общественных организаций, трудовых коллективов, студенты и школьники. На местах лагерей смерти по всей стране в память о погибших в них установлены памятники. Каждый лагерь смерти увековечен в мемориальном комплексе "Хатынь".

По материалам БЕЛТА.