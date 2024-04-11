Минздрав прокомментировал запрет на ввоз чая популярной российской компании

Министерство здравоохранения прокомментировало запрет на ввоз чая российской компании "Орими".



Как отметили в Минздраве, в ходе государственного санитарного надзора за соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены факты обращения пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, - черного чая марки "Принцесса Канди" и "Принцесса Гита". Постановлением заместителя министра - главного государственного санитарного врача Беларуси от 1 апреля 2024 года №21 обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено. Органы и учреждения государственного санитарного надзора контролируют изъятие из обращения остатков распределенных в торговых сетях страны партий небезопасной продукции.

"В настоящее время изготовитель проводит ряд корректирующих мероприятий с целью формирования доказательств, удостоверяющих стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенность системы контроля безопасности, включая результаты лабораторных исследований, государственного контроля (надзора) за соблюдением регламентированных требований при производстве пищевой продукции. На основании сформированных доказательств введенные ограничения на выпуск в обращение на территории Беларуси данной продукции могут быть отменены в установленном законодательством порядке", - рассказали в Минздраве.

По материалам БЕЛТА.

Фото для илюстрации.