Бесшовный переход: как работодатели могут опробовать новый механизм взаимодействия с ФСЗН по больничным

Работодатели с 1 апреля могут опробовать новый механизм взаимодействия с ФСЗН по выплате больничных. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Екатерина Лихачева.



Она напомнила, что с 1 июля заработает новый механизм назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. В частности, Фонд социальной защиты населения будет рассчитывать среднедневной заработок для выплаты пособий. Для получения этой информации, а также сведений о стаже, необходимых для расчета больничного, каждый работодатель должен будет посредством информационного ресурса "Личный кабинет плательщика взносов" на корпоративном портале ФСЗН отправлять запросы в ФСЗН.



"Чтобы переход к такому информационному взаимодействию был бесшовным, ФСЗН доработал программное обеспечение и с ноября 2023 года начал пилотный проект. Сейчас в пилотной группе более 300 организаций, представляющих разные виды экономической деятельности, - отметила Екатерина Лихачева. - Мы видим, что работа налажена хорошо, запросы обрабатываются в онлайн-режиме, поэтому важно подключить всех работодателей, которые выплачивают пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Всего у нас более 70 тыс. таких работодателей".



По ее словам, во все личные кабинеты плательщиков взносов заблаговременно были отправлены краткие инструкции о том, как пользоваться новым продуктом информационного взаимодействия. Все плательщики, у которых есть электронная цифровая подпись, уже могли посмотреть полученные сообщения в личном кабинете. Администратор должен был установить права доступа и начать тестирование вместе с ФСЗН.



Заместитель управляющего фондом обратила внимание, что и прежде каждый работодатель взаимодействовал с ФСЗН через личный кабинет плательщика взносов, посредством которого предоставлял отчеты и документы персонифицированного учета. То есть личный кабинет - это не новый продукт, он просто дополнен новым функционалом.



Что касается работников, то в плане назначения и обеспечения больничными для них ничего не меняется. Работник при необходимости обращается в учреждение здравоохранения, получает листок нетрудоспособности и приносит его работодателю, добавила Екатерина Лихачева.



Вместе с тем в перспективе для работников произойдут изменения в плане определения размера пособия. "Мы увеличили минимальный размер пособия. Если сегодня это 50% бюджета прожиточного минимума за месяц заболевания (Br186), то начиная с 1 июля этого года будет идти речь о размере минимальной заработной платы, или Br626. Также мы изменили подходы к определению размера пособия. Сегодня в течение первых 12 календарных дней его размер для всех составляет 80%, а далее - 100%. Начиная с 1 июля для граждан, имеющих стаж работы 10 лет и более, с первого дня больничный будет составлять 100%. Для граждан, у кого менее 10 лет стажа, весь больничный будет в размере 80%", - отметила заместитель управляющего фондом.



Екатерина Лихачева сообщила также о других нововведениях. Так, для расчета больничных будет учитываться весь заработок, который начислен работнику. Сейчас в расчет больничного включается только заработная плата, то есть выплаты за результат. Если, например, женщине выплачена премия к 8 Марта и на нее начислены взносы в ФСЗН, то она не включается в расчет в действующем периоде. С 1 июля все выплаты в пользу работника, на которые начисляются взносы, в том числе социальные выплаты, будут включаться в расчет больничного. Кроме того, увеличивается расчетный период. Сейчас это 6 месяцев, а с июля - 18. "На основании данных персонифицированного учета мы будем учитывать заработок, выплаченный не только нынешними работодателями, но и другими, которые, возможно, были в этом расчетном периоде. Допустим, полгода назад у работника было два или три места работы и он имел больший доход, а сейчас доход стал меньше. Вместе с тем заработок во время работы у всех работодателей будет включен в расчет", - сказала она.



Еще одна новация касается тех работников, которые имеют больше одного места работы. Если сейчас им нужно взять несколько больничных и принести каждому работодателю, то с июля потребуется только один больничный. Он предоставляется основному работодателю, где хранится трудовая книжка, а совместителям - справки. Среднедневной заработок в ФСЗН рассчитывается для основного работодателя с учетом заработка совместителей. Иными словами, выплата будет одна, но комплексная - на основании зарплаты со всех мест работы, уточнила Екатерина Лихачева, добавив, что это оптимизирует работу бухгалтерских служб.