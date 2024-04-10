Большое совещание по промышленности. Чего требует и на чем акцентирует внимание Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости собрал большое совещание на тему состояния и задач развития промышленности.

Общее число участников мероприятия приближается к трем сотням человек. В их числе высшие должностные лица, члены правительства, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, руководители промышленных организаций, банков, научных центров, главы администраций свободных экономических зон. Общее число участников мероприятия приближается к трем сотням человек. В их числе высшие должностные лица, члены правительства, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, руководители промышленных организаций, банков, научных центров, главы администраций свободных экономических зон.

Данное совещание в графике главы государства было ожидаемым и готовилось давно. Глава государства поручал дополнительно расширить и усилить формат мероприятия - так, чтобы как по составу поднимаемых вопросов, так и по представленности участников разговор о развитии одной из важнейших отраслей страны был фундаментальным.







Он напомнил, что по итогам прошлого года состоялся ряд совещаний, начиная от силового блока. "Сегодня мы встречаемся с вами - руководителями крупных промышленных основных предприятий. В предстоящие дни встретимся с аграриями и с ними поговорим, обсудим те проблемы, которые перед ними стоят", - отметил глава государства.



"Как мы и договаривались на заводе "БЕЛДЖИ", давайте проведем наше рабочее совещание. Обсудим перспективы развития, а также вопросы качества выпускаемой продукции. За это непростое время сделаны определенные шаги. На некоторые ключевые позиции уже пришли новые люди, принят ряд решений. Теперь нужно обсудить, как будем двигаться дальше. И на уровне стратегии, и на уровне тактики", - сказал Александр Лукашенко в начале совещания.Он напомнил, что по итогам прошлого года состоялся ряд совещаний, начиная от силового блока. "Сегодня мы встречаемся с вами - руководителями крупных промышленных основных предприятий. В предстоящие дни встретимся с аграриями и с ними поговорим, обсудим те проблемы, которые перед ними стоят", - отметил глава государства.

ПЕРВОЕ. ПРОИЗВОДСТВО



"Главный вопрос - реализовать продукцию и получить деньги"



По информации правительства, в целом Министерство промышленности последние несколько лет обеспечивает стабильный рост объемов производства.



"За три года приросли почти на 40%. Есть результат и в прошлом году. Промышленной продукции произведено почти на Br30 млрд, темп роста - почти 113%", - сказал Александр Лукашенко.



По его словам, наблюдается значительное увеличение выпуска электроники, легковых и грузовых автомобилей, комбайнов. Предприятия "Планар", "Интеграл" и "БелОМО" полностью сформировали портфель экспортных заказов на текущий год и частично на 2025-й.



"Всего этого нет. Но что самое печальное, нет видения перспективы. Поэтому я жду от вас конкретных предложений, как будем исправлять ситуацию", - обозначил одну из задач глава государства.



ВТОРОЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



"Произвести хорошо. Это мы умеем кое-как. Качественно, некачественно, дорого, дешево - произвели. Но главный вопрос - реализовать продукцию и получить деньги", - обратил внимание глава государства.



В последние годы внешняя торговля организаций Минпрома характеризовалась, с одной стороны, ростом экспортных поставок, с другой - вынужденным уходом с западных рынков. В 2023 году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт - $6,5 млрд. Прирост к уровню 2022 года - почти полмиллиарда, или около 8%.



Причем экспорт стабильно увеличивается три года подряд. Значит, промышленность смогла нивелировать негативные тенденции 2019-2020 годов, отметил Александр Лукашенко.



"В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию"



Поставки переориентированы на рынки дружественных стран. В первую очередь на традиционный рынок России и других государств СНГ. "Но что с другими промышленными гигантами? Почему сократились объемы выпуска холодильников, тракторов, погрузчиков, двигателей? Более чем на четверть просел "Бобруйскагромаш". Только на 12% в 2023 году был загружен Минский подшипниковый завод, - заметил Президент. - Мы имеем многолетний опыт работы в станкостроении - важнейшей отрасли в любой индустриальной экономике. А сегодня какая ситуация здесь? Где использование современных технологий, таких как искусственный интеллект, роботизация? А ведь именно они обеспечивают высокую точность и производительность в обработке материалов, экономию ресурсов, снижение затрат и качество продукции"."Всего этого нет. Но что самое печальное, нет видения перспективы. Поэтому я жду от вас конкретных предложений, как будем исправлять ситуацию", - обозначил одну из задач глава государства."Произвести хорошо. Это мы умеем кое-как. Качественно, некачественно, дорого, дешево - произвели. Но главный вопрос - реализовать продукцию и получить деньги", - обратил внимание глава государства.В последние годы внешняя торговля организаций Минпрома характеризовалась, с одной стороны, ростом экспортных поставок, с другой - вынужденным уходом с западных рынков. В 2023 году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт - $6,5 млрд. Прирост к уровню 2022 года - почти полмиллиарда, или около 8%.Причем экспорт стабильно увеличивается три года подряд. Значит, промышленность смогла нивелировать негативные тенденции 2019-2020 годов, отметил Александр Лукашенко.Поставки переориентированы на рынки дружественных стран. В первую очередь на традиционный рынок России и других государств СНГ.

"Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже. Объем продаж составил менее 20% по отношению к досанкционному 2021 году. Не выполнены планы по экспорту в дружественные страны дальней дуги. В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию. Здесь надо плотно работать и занимать свои ниши. И прежде всего на Африканском континенте", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что продовольственная безопасность - один из самых жизненно важных для Африки вопросов. Поэтому там особо востребованы сельскохозяйственная техника и оборудование.



"Почему после всех проведенных переговоров на высшем уровне мы не работаем с Экваториальной Гвинеей? Очевидно же, нужно идти дальше, расширять сотрудничество. И понимать, что наша стратегическая задача - создание совместных сборочных производств белорусской техники в опорных странах. Ключевая цель сегодня - диверсификация экспорта. Все, что требуется от меня для этого, принимается незамедлительно. Созданы необходимые условия, и вам нужно как можно активнее использовать меры финансовой поддержки белорусского экспорта", - потребовал Александр Лукашенко.



"Нужно засучить рукава и работать на российском рынке"



Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, белорусские производители теряют там позиции по традиционным товарам, которые всегда пользовались спросом за свои качество и надежность.



"Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо. Но почему по качеству? Экспорт белорусских тракторов в 2023 году сократился на 18%. Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последнее десятилетие 10,5%, грузовых автомобилей - до 6%", - привел данные статистики глава государства.

Те же угрожающие тенденции, по его словам, складываются и на "Атланте". Объемы экспорта холодильников и морозильников, еще вчера востребованных, сократились почти в два раза.



Глава государства напомнил, что в своем ежегодном послании Президент России Владимир Путин анонсировал, что до 2030 года субъекты федерации должны получить около 40 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Деньги на это предусмотрены. "Задача белорусской промышленности - подключиться и обеспечить не менее 30% требуемых объемов. Это наша ниша. Нужно только засучить рукава и работать", - подчеркнул Александр Лукашенко. Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, белорусские производители теряют там позиции по традиционным товарам, которые всегда пользовались спросом за свои качество и надежность."Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо. Но почему по качеству? Экспорт белорусских тракторов в 2023 году сократился на 18%. Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последнее десятилетие 10,5%, грузовых автомобилей - до 6%", - привел данные статистики глава государства.Те же угрожающие тенденции, по его словам, складываются и на "Атланте". Объемы экспорта холодильников и морозильников, еще вчера востребованных, сократились почти в два раза.Глава государства напомнил, что в своем ежегодном послании Президент России Владимир Путин анонсировал, что до 2030 года субъекты федерации должны получить около 40 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Деньги на это предусмотрены. "Задача белорусской промышленности - подключиться и обеспечить не менее 30% требуемых объемов. Это наша ниша. Нужно только засучить рукава и работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко потребовал от промышленников засучить рукава и работать на российском рынке



"Внутренний рынок отдаем конкурентам. За это правительство ответит головой"



"Крайне негативная тенденция - внутренний рынок отдаем конкурентам. За это правительство ответит головой. Несмотря на наличие широкой линейки отечественной техники, до сих пор закупаем импортные аналоги. И это не единичные случаи", - обратил внимание Александр Лукашенко.









"Проводим модернизацию подшипникового завода. Качество продукции сегодня сопоставимо с продукцией мировых лидеров. Однако высокие затраты на производство не позволяют конкурировать по цене в тендерных закупках даже на конвейеры белорусских машиностроительных предприятий. Только ли дело в тендере? Забываем простую истину: скупой платит дважды. Можно сэкономить копейки на стоимости подшипника и потерять тысячи от простоя техники из-за его замены", - заметил Президент.



"За ширмой дилеров спрятаться не получится"



Еще одна проблема - рост складских запасов. За 2023 год они выросли почти на четверть, или на Br350 млн. "А сколько техники находится на площадках у дилеров, которые для многих стали дополнительным складом за рубежом? За эту ширму в очередной раз никому спрятаться не получится", - предупредил Александр Лукашенко.



Президент привел в пример МТЗ: на складах его торговых домов - почти 6,5 тыс. единиц техники, а это более чем двухмесячный объем производства. "Вот и "объемы" производства и ваш "экспорт", - отметил он.

При этом, по информации Комитета государственного контроля, значительное число субъектов товаропроводящих сетей вообще не принимают участия в реализации продукции, а ее стоимость при продажах через них значительно возрастает. "Зачем вы их тогда создавали? Кого кормим там?" - спросил глава государства.



Так, при реализации в Россию по схеме "производитель - генеральный импортер - дистрибьютор - дилер - конечный потребитель" стоимость фронтальных погрузчиков "АМКОДОР" увеличивается в цене более чем на 50%, грузовой и пассажирской техники МАЗ - на 20%. "Ну и как тут конкурировать?" - отметил Александр Лукашенко.



"Что делать, в общем понятно. Почему тормозим? Почему не делаем?"



Также не выполнены требования Президента по сокращению внешней просроченной дебиторской задолженности. За 2023 год она выросла более чем на 10%, а ведь это могли быть оборотные средства и инвестиции.



"Каков общий итог? Прежде всего падение качественных показателей развития предприятий. Рентабельность не дотягивает до уровня 2022 года. Растут количество убыточных организаций и суммы убытков. Мы имеем сложную логистику и рост стоимости импортного сырья. Разрушение кооперационных связей с западными поставщиками привело к необходимости поиска альтернативных партнеров либо налаживания собственного производства комплектующих. В том числе ускоренной разработки и внедрения новых технических решений. Что делать, в общем понятно. Почему тормозим? Почему не делаем?" - спросил белорусский лидер. В прошлом году только тракторов приобрели более тысячи единиц. На это было затрачено почти $40 млн."Проводим модернизацию подшипникового завода. Качество продукции сегодня сопоставимо с продукцией мировых лидеров. Однако высокие затраты на производство не позволяют конкурировать по цене в тендерных закупках даже на конвейеры белорусских машиностроительных предприятий. Только ли дело в тендере? Забываем простую истину: скупой платит дважды. Можно сэкономить копейки на стоимости подшипника и потерять тысячи от простоя техники из-за его замены", - заметил Президент.Еще одна проблема - рост складских запасов. За 2023 год они выросли почти на четверть, или на Br350 млн. "А сколько техники находится на площадках у дилеров, которые для многих стали дополнительным складом за рубежом? За эту ширму в очередной раз никому спрятаться не получится", - предупредил Александр Лукашенко.Президент привел в пример МТЗ: на складах его торговых домов - почти 6,5 тыс. единиц техники, а это более чем двухмесячный объем производства. "Вот и "объемы" производства и ваш "экспорт", - отметил он.При этом, по информации Комитета государственного контроля, значительное число субъектов товаропроводящих сетей вообще не принимают участия в реализации продукции, а ее стоимость при продажах через них значительно возрастает. "Зачем вы их тогда создавали? Кого кормим там?" - спросил глава государства.Так, при реализации в Россию по схеме "производитель - генеральный импортер - дистрибьютор - дилер - конечный потребитель" стоимость фронтальных погрузчиков "АМКОДОР" увеличивается в цене более чем на 50%, грузовой и пассажирской техники МАЗ - на 20%. "Ну и как тут конкурировать?" - отметил Александр Лукашенко.Также не выполнены требования Президента по сокращению внешней просроченной дебиторской задолженности. За 2023 год она выросла более чем на 10%, а ведь это могли быть оборотные средства и инвестиции."Каков общий итог? Прежде всего падение качественных показателей развития предприятий. Рентабельность не дотягивает до уровня 2022 года. Растут количество убыточных организаций и суммы убытков. Мы имеем сложную логистику и рост стоимости импортного сырья. Разрушение кооперационных связей с западными поставщиками привело к необходимости поиска альтернативных партнеров либо налаживания собственного производства комплектующих. В том числе ускоренной разработки и внедрения новых технических решений. Что делать, в общем понятно. Почему тормозим? Почему не делаем?" - спросил белорусский лидер.

ТРЕТЬЕ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



Глава государства отметил, что в Беларуси могут создавать конкурентоспособную технику с использованием отечественных материалов и комплектующих. Однако, по его словам, по ряду направлений обновление продукции и производств идет очень медленно.



"Нужно выстроить надежную защиту от любых внешних факторов"



"Каждая критическая позиция показывает наши слабые места. Именно по ним конкуренты потом бьют санкциями, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Необходимо принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и созданию условий для устойчивой работы экономики, не зависящей ни от каких санкций. И это стратегическая задача для нашего промышленного комплекса".

"Нужно выстроить надежную защиту от любых внешних факторов - еще одна задача для всех. Вот почему так жизненно важно импортозамещение, которым надо заниматься постоянно", - подчеркнул Президент. Глава государства отметил, что в Беларуси могут создавать конкурентоспособную технику с использованием отечественных материалов и комплектующих. Однако, по его словам, по ряду направлений обновление продукции и производств идет очень медленно."Каждая критическая позиция показывает наши слабые места. Именно по ним конкуренты потом бьют санкциями, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Необходимо принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и созданию условий для устойчивой работы экономики, не зависящей ни от каких санкций. И это стратегическая задача для нашего промышленного комплекса"."Нужно выстроить надежную защиту от любых внешних факторов - еще одна задача для всех. Вот почему так жизненно важно импортозамещение, которым надо заниматься постоянно", - подчеркнул Президент.



Эта задача, по его словам, - приоритет приоритетов. И хотя об этом много говорится, но стоит признать, что разворот промышленности в данном направлении происходит крайне медленно. Доля импортной составляющей в белорусской продукции по-прежнему высокая.



Глава государства потребовал по всем направлениям разработать стратегии по повышению уровня локализации: "Доведите до каждого напряженные задания и обеспечьте их реализацию".



"Создание отечественного софта должно стать первоочередной задачей для наших разработчиков"



Александр Лукашенко также обратил внимание на риски, которые несет зависимость от зарубежного оборудования и программного обеспечения. "Поэтому создание отечественного софта и его внедрение должны стать безусловной первоочередной задачей для наших разработчиков. Пока по данному направлению вообще ничего не делается. Как пользовались западным программным обеспечением, так и продолжаем", - критически заметил глава государства.



Основная масса нынешних проектов касается модернизации промышленных гигантов, которые были сохранены со времен Советского Союза (МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ). "Это хорошо, но нам необходимо создать абсолютно новые, передовые производства, выпускающие инновационные продукты", - ориентировал Президент.



В связи с этим он поставил задачу усилить интеграцию промышленности с наукой, развивать высокотехнологичные отрасли, производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры.



"Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности"



В этих условиях, по словам Александра Лукашенко, особую важность приобретает реализация программ Союзного государства Беларуси и России, совместных импортозамещающих проектов, создающих основу технологического суверенитета и экономической безопасности.



Однако к качественной модернизации отрасли оказались не готовы ни Министерство промышленности, ни предприятия, констатировал Президент. "До недавнего времени не было ни проектов, ни идей (сомневаюсь, что они есть и сейчас). Раскачались, работа вроде пошла, хотя темпы явно требуют ускорения", - сказал он.

"Неужели непонятно: будем тормозить и плестись в хвосте, как я говорил, - нас затопчут, - заявил глава государства. - Вам дали все необходимые инструменты по финансированию проектов, предоставили полномочия для принятия оперативных решений. Что еще нужно?". Эта задача, по его словам, - приоритет приоритетов. И хотя об этом много говорится, но стоит признать, что разворот промышленности в данном направлении происходит крайне медленно. Доля импортной составляющей в белорусской продукции по-прежнему высокая.Глава государства потребовал по всем направлениям разработать стратегии по повышению уровня локализации: "Доведите до каждого напряженные задания и обеспечьте их реализацию".Александр Лукашенко также обратил внимание на риски, которые несет зависимость от зарубежного оборудования и программного обеспечения. "Поэтому создание отечественного софта и его внедрение должны стать безусловной первоочередной задачей для наших разработчиков. Пока по данному направлению вообще ничего не делается. Как пользовались западным программным обеспечением, так и продолжаем", - критически заметил глава государства.Основная масса нынешних проектов касается модернизации промышленных гигантов, которые были сохранены со времен Советского Союза (МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ). "Это хорошо, но нам необходимо создать абсолютно новые, передовые производства, выпускающие инновационные продукты", - ориентировал Президент.В связи с этим он поставил задачу усилить интеграцию промышленности с наукой, развивать высокотехнологичные отрасли, производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры.В этих условиях, по словам Александра Лукашенко, особую важность приобретает реализация программ Союзного государства Беларуси и России, совместных импортозамещающих проектов, создающих основу технологического суверенитета и экономической безопасности.Однако к качественной модернизации отрасли оказались не готовы ни Министерство промышленности, ни предприятия, констатировал Президент. "До недавнего времени не было ни проектов, ни идей (сомневаюсь, что они есть и сейчас). Раскачались, работа вроде пошла, хотя темпы явно требуют ускорения", - сказал он."Неужели непонятно: будем тормозить и плестись в хвосте, как я говорил, - нас затопчут, - заявил глава государства. - Вам дали все необходимые инструменты по финансированию проектов, предоставили полномочия для принятия оперативных решений. Что еще нужно?".



"Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Перед правительством Президент поставил задачу проработать и сформировать долгосрочный, как минимум до конца текущего десятилетия, заказ от российских партнеров на высокотехнологичную продукцию: "Чтобы наши предприятия понимали, по каким правилам им работать в России".



ЧЕТВЕРТОЕ. ДИСЦИПЛИНА



"Мы опять возвращаемся к вопросам исполнительской дисциплины, точнее к ее отсутствию и слабому контролю на всех уровнях. Как следствие, постоянно вскрываются коррупционные схемы и, что абсолютно неприемлемо, количество их растет", - обозначил суть проблемы глава государства.



По информации Генеральной прокуратуры, по итогам 2023 года количество таких преступлений выросло почти на четверть.



Вскрыта коррупционная схема подкупа должностных лиц предприятий промышленности за организацию закупок оборудования у определенных коммерческих организаций. Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц флагмана отечественной промышленности - ОАО "БЕЛАЗ".



"За ошибку никто не накажет, но если в карман кладете, прощения не будет"



Александр Лукашенко поручил Генеральному прокурору уделить самое пристальное внимание обозначенным проблемным вопросам.



"И не надо тут ссылаться на какие-то риски, что у вас не хватает рисков (речь о бизнес-рисках, на которые руководителям порой приходится идти в интересах дальнейшего развития предприятия. - Прим. БЕЛТА). На это уже глаза закрываем. Но когда вы в карман кладете, и это на виду у тех, кто должен смотреть и смотрит, вы не ходите и не плачьтесь, что тут чрезмерно кого-то напрягают", - сказал Александр Лукашенко.



"За ошибку никто никого не накажет. Вы всегда можете достучаться вплоть до Президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская (значительно ухудшая материальное положение. - Прим. БЕЛТА) тысячные трудовые коллективы и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может", - подчеркнул глава государства.



ПЯТОЕ. КАЧЕСТВО



"Мы должны выйти примерно на японский уровень качества"



Александр Лукашенко назвал обеспечение качества продукции и надлежащего сервисного обслуживания ключевым вопросом.



"В Год качества (да и всегда) производимая продукция должна быть на высочайшем уровне. И никак иначе. Это не прихоть, а суровая жизненная необходимость. Вопрос будущего страны и народа. Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко привел пример, что сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями. "Значит, надо брать исключительным качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса, - отметил он. - Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача - закрепиться и увеличить долю рынка. А если будем бездумно гнаться за минимальной ценой, потеряем не только качество конечной продукции, но и производства собственной компонентной базы".

Глава государства назвал недопустимыми факты, о которых докладывают специалисты. Особенно случаи, когда новая техника выходит из строя еще до начала эксплуатации. Недостатки выявлены и в организации сервисного обслуживания.



ШЕСТОЕ. КАДРЫ



"Высококлассный специалист решит любую проблему, недоучка загубит дело"



"Все важно - инвестиции, технологии, дисциплина, качество продукции. Но важнее всего - кадры, кадры и еще раз кадры. Они решают все эти проблемы. Высококлассный специалист решит любую проблему, недоучка загубит дело. Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците. Особенно рабочих", - отметил глава государства.



Речь идет о том, как повысить материальную заинтересованность рабочих на предприятиях и как их руководители намерены решать эту проблему. Александр Лукашенко привел пример, что сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями. "Значит, надо брать исключительным качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса, - отметил он. - Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача - закрепиться и увеличить долю рынка. А если будем бездумно гнаться за минимальной ценой, потеряем не только качество конечной продукции, но и производства собственной компонентной базы".Глава государства назвал недопустимыми факты, о которых докладывают специалисты. Особенно случаи, когда новая техника выходит из строя еще до начала эксплуатации. Недостатки выявлены и в организации сервисного обслуживания."Все важно - инвестиции, технологии, дисциплина, качество продукции. Но важнее всего - кадры, кадры и еще раз кадры. Они решают все эти проблемы. Высококлассный специалист решит любую проблему, недоучка загубит дело. Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците. Особенно рабочих", - отметил глава государства.Речь идет о том, как повысить материальную заинтересованность рабочих на предприятиях и как их руководители намерены решать эту проблему.





"Мы должны поднять престиж инженерных профессий, иначе все планы останутся пустыми бумажками"



Также много сказано за последние годы о закреплении на местах молодых специалистов.

"Переломили мы негативную тенденцию на этом фронте? Похоже, нет. Более того, эксперты предупреждают, что растут риски утраты компетенций в области конструирования и разработки новых видов продукции. Почему? Потому что на большинстве предприятий в отделах конструкторов и разработок мало молодых специалистов, - констатировал Президент. - А это уже вопрос не только к Минпрому, но и к Минобразования. Мало изменить подход к подготовке квалифицированных специалистов рабочих и технических профессий. Мы должны по опыту советского прошлого существенно поднять престиж инженерных профессий, повысить статус тех людей, чьими руками и интеллектом создаются реальные материальные ценности. Иначе все наши планы останутся пустыми бумажками".



Александр Лукашенко указал на необходимость на деле укрепить связку всех уровней образования - от школы, вуза до предприятия. Глава государства в этом плане обратил внимание на неиспользованные резервы. "Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших - тех же пенсионеров. Среди них есть много активных, желающих работать людей. Пускай не рванем на 30 тыс. человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которых можем позвать на производство. Они с удовольствием придут и будут работать и большую пользу приносить еще как наставники. Надо решить, как их заинтересовать, в том числе и материально", - сказал он.Также много сказано за последние годы о закреплении на местах молодых специалистов."Переломили мы негативную тенденцию на этом фронте? Похоже, нет. Более того, эксперты предупреждают, что растут риски утраты компетенций в области конструирования и разработки новых видов продукции. Почему? Потому что на большинстве предприятий в отделах конструкторов и разработок мало молодых специалистов, - констатировал Президент. - А это уже вопрос не только к Минпрому, но и к Минобразования. Мало изменить подход к подготовке квалифицированных специалистов рабочих и технических профессий. Мы должны по опыту советского прошлого существенно поднять престиж инженерных профессий, повысить статус тех людей, чьими руками и интеллектом создаются реальные материальные ценности. Иначе все наши планы останутся пустыми бумажками".Александр Лукашенко указал на необходимость на деле укрепить связку всех уровней образования - от школы, вуза до предприятия.



Подводя итог своему вступительному слову, глава государства отметил, что обозначил классические проблемы, решения которых необходимо найти и реализовать.



"Время серьезное, требует жесточайшей дисциплины, самых активных действий от каждого", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Совещание продолжалось около четырех часов. О своем видении ситуации в сфере промышленности доложили члены правительства, руководители регионов и предприятий.



Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева и председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков проинформировали о наиболее проблемных вопросах развития организаций машиностроения и металлообработки. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов доложил, как выполняются поручения Президента по развитию предприятий и повышению качества выпускаемой продукции. Своим мнением о качестве белорусской техники также поделились министр сельского хозяйства Сергей Бартош и председатель Минского облисполкома Александр Турчин. А генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков проинформировал о ситуации на предприятии. Совещание продолжалось около четырех часов. О своем видении ситуации в сфере промышленности доложили члены правительства, руководители регионов и предприятий.Председатель Национального статистического комитетаи председатель Президиума Национальной академии наукпроинформировали о наиболее проблемных вопросах развития организаций машиностроения и металлообработки. Председатель Комитета государственного контролядоложил, как выполняются поручения Президента по развитию предприятий и повышению качества выпускаемой продукции. Своим мнением о качестве белорусской техники также поделились министр сельского хозяйства Сергей Бартош и председатель Минского облисполкома Александр Турчин. А генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков проинформировал о ситуации на предприятии.

Министр промышленности Александр Рогожник и председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус доложили о путях решения проблемных вопросов, перспективах развития предприятий и принимаемых мерах по повышению качества продукции. Важное место во время обсуждения заняла тема экспорта. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой подробно проинформировал о нюансах работы на российском рынке.

С докладом о стратегических задачах и проектах стратегического развития до 2030 года выступил премьер-министр Роман Головченко.

ЧТО В ИТОГЕ?



"Все, что мы достигли, - спасибо, хорошо. Но это крайне недостаточно"



Подводя итоги совещания, Александр Лукашенко подчеркнул: то, что государство и народ не ощущают дикого санкционного давления, - заслуга промышленности, однако достигнутых результатов пока недостаточно.



"Чтобы мы понимали друг друга и вы понимали мою позицию: время непростое, и то, что мы сегодня в таком ключе обсуждаем задачи на перспективу (практические, стратегические), говорит о том, что сделано немало. И я вам благодарен за то, что сделано. Всем тем, кто прибавлял в это время. Но суть заключается в том, что сделанного мало. Все, что мы достигли, - спасибо, хорошо. Но это крайне недостаточно. Вы сами об этом говорите, обсуждая проблемы друг с другом, у министра, может быть, и в правительстве (но чувствую, что маловато вы встречаетесь вместе)", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что политика урегулирования цен в Беларуси может стать уникальной операцией для рыночной экономики



Лукашенко поручил развивать в России мультибрендовые центры и делать упор на сервисное обслуживание

Лукашенко: мы должны сами производить стрелковое оружие и ни на кого в этом плане не надеяться "Все требовали больше полномочий, вот вам полномочия, действуйте, экономика в ваших руках - сидящих здесь и в правительстве. Плюс другие секторы (представители, руководители сельского хозяйства и других). Действуйте! Вы же просили полномочий. Передали, новую Конституцию приняли. Поэтому еще раз говорю: сделано немало. И то, что наше государство, наш народ не ощущает этого дикого давления, на которое рассчитывал Запад, вводя эти санкции, это ваша заслуга", - подчеркнул Президент.



Вместе с тем он в очередной раз обратил внимание: достигнутых результатов мало, необходимо решать вопросы, которые лежат на поверхности. В частности, он коснулся удручающей ситуации на "Атланте" с реализацией продукции и наличием больших складских запасов, которые предприятия прячут за ширмой зарубежных дилеров в то время, как эта техника необходима в Беларуси.



"Если Турчин (председатель Минского облисполкома Александр Турчин. - Прим. БЕЛТА) говорит, что ему нужны 700 единиц какой-то техники, значит, умереть надо, работать круглые сутки, но произвести не только ему, всем и отдать эту технику. Я уверен: если бы мы часть техники, которую вывозили и прятали в России или еще каких-то дилерских центрах (что делать преступно), предложили здесь, нашли механизм, то купили бы люди. Крестьяне бы произвели продовольствие и продали на внешних рынках. То есть опосредованно, через другие товары мы бы реализовали на внешних рынках (таким образом компенсировали проблемы с экспортом у промышленных предприятий. - Прим. БЕЛТА). Вариант? Вариант, - заявил Александр Лукашенко. - Поэтому садитесь в правительстве и обсуждайте эти вопросы, принимайте решения. Не получается - вносите предложения".

Глава государства согласился, что работать на внешних рынках непросто, конкуренция там большая. "Надо настроиться не на десятки тысяч продаж нашей техники, а по два, по три, по четыре, по пять. Потом и до трех тысяч дойдете", - отметил он.

Лукашенко - промышленникам: в том, что белорусы не ощущают санкций, ваша заслуга, но этого еще недостаточно

Лукашенко попросили расширить возможности для покупки сельхозтехники в лизинг. Что ответил Президент

Лукашенко поручил подготовить президентское совещание по регулированию посредничества "Разумно, не спеша надо вернуться к конкретным производственным заданиям"



"Мы с вами провели серьезный разговор примерно по всем проблемам, которые сегодня стоят перед промышленными предприятиями. Каждый из нас должен видеть цель, задание", - сказал Президент.



Александр Лукашенко заметил: принято считать, что рынок все отрегулирует. Однако его президентский опыт говорит об обратном. "Нам этот "рынок" подкинули те, кто с нами конкурирует. Вот пожалуйста - рынок, свобода, спрос/предложение все отрегулируют. Никогда нигде на всех этапах моей президентской жизни ничего рынок не отрегулировал. Везде мы вмешивались, - обратил внимание глава государства. - Не знаю уже, чем закончится эпопея с регулированием цен. Но если правительство не провалит, это будет уникальная операция в рыночной, так сказать, экономике".



Президент напомнил, что когда власти занялись регулированием цен, то стране сразу стали предрекать дефициты и падения.



"Что обвалилось? Какого товара на прилавке нет? Все есть. Производство не работает - реагируем. Пройдет год-полтора-два - мы это все урегулируем, это же все непросто. Но это самое сложное в этой так называемой рыночной экономике - урегулировать цены по всей стране, что будут приезжать и учиться у нас. Но нам надо это выдержать, нам это не простят те, кто подкидывал "свободный рынок", - подчеркнул Александр Лукашенко.



"Я агитирую за то, что разумно, не спеша надо вернуться к конкретным производственным заданиям, хотя мы никогда в большом смысле слова от этого не уходили. Но где-то все это забросили, выбросили. Поэтому должны быть конкретные задачи", - потребовал глава государства.



В то же время руководитель предприятия не должен быть мальчиком для битья, обратил внимание Александр Лукашенко. "Он должен быть и поощрен по-человечески", - резюмировал белорусский лидер. Подводя итоги совещания, Александр Лукашенко подчеркнул: то, что государство и народ не ощущают дикого санкционного давления, - заслуга промышленности, однако достигнутых результатов пока недостаточно."Чтобы мы понимали друг друга и вы понимали мою позицию: время непростое, и то, что мы сегодня в таком ключе обсуждаем задачи на перспективу (практические, стратегические), говорит о том, что сделано немало. И я вам благодарен за то, что сделано. Всем тем, кто прибавлял в это время. Но суть заключается в том, что сделанного мало. Все, что мы достигли, - спасибо, хорошо. Но это крайне недостаточно. Вы сами об этом говорите, обсуждая проблемы друг с другом, у министра, может быть, и в правительстве (но чувствую, что маловато вы встречаетесь вместе)", - отметил Александр Лукашенко."Все требовали больше полномочий, вот вам полномочия, действуйте, экономика в ваших руках - сидящих здесь и в правительстве. Плюс другие секторы (представители, руководители сельского хозяйства и других). Действуйте! Вы же просили полномочий. Передали, новую Конституцию приняли. Поэтому еще раз говорю: сделано немало. И то, что наше государство, наш народ не ощущает этого дикого давления, на которое рассчитывал Запад, вводя эти санкции, это ваша заслуга", - подчеркнул Президент.Вместе с тем он в очередной раз обратил внимание: достигнутых результатов мало, необходимо решать вопросы, которые лежат на поверхности. В частности, он коснулся удручающей ситуации на "Атланте" с реализацией продукции и наличием больших складских запасов, которые предприятия прячут за ширмой зарубежных дилеров в то время, как эта техника необходима в Беларуси."Если Турчин (председатель Минского облисполкома Александр Турчин. - Прим. БЕЛТА) говорит, что ему нужны 700 единиц какой-то техники, значит, умереть надо, работать круглые сутки, но произвести не только ему, всем и отдать эту технику. Я уверен: если бы мы часть техники, которую вывозили и прятали в России или еще каких-то дилерских центрах (что делать преступно), предложили здесь, нашли механизм, то купили бы люди. Крестьяне бы произвели продовольствие и продали на внешних рынках. То есть опосредованно, через другие товары мы бы реализовали на внешних рынках (таким образом компенсировали проблемы с экспортом у промышленных предприятий. - Прим. БЕЛТА). Вариант? Вариант, - заявил Александр Лукашенко. - Поэтому садитесь в правительстве и обсуждайте эти вопросы, принимайте решения. Не получается - вносите предложения".Глава государства согласился, что работать на внешних рынках непросто, конкуренция там большая. "Надо настроиться не на десятки тысяч продаж нашей техники, а по два, по три, по четыре, по пять. Потом и до трех тысяч дойдете", - отметил он."Мы с вами провели серьезный разговор примерно по всем проблемам, которые сегодня стоят перед промышленными предприятиями. Каждый из нас должен видеть цель, задание", - сказал Президент.Александр Лукашенко заметил: принято считать, что рынок все отрегулирует. Однако его президентский опыт говорит об обратном. "Нам этот "рынок" подкинули те, кто с нами конкурирует. Вот пожалуйста - рынок, свобода, спрос/предложение все отрегулируют. Никогда нигде на всех этапах моей президентской жизни ничего рынок не отрегулировал. Везде мы вмешивались, - обратил внимание глава государства. - Не знаю уже, чем закончится эпопея с регулированием цен. Но если правительство не провалит, это будет уникальная операция в рыночной, так сказать, экономике".Президент напомнил, что когда власти занялись регулированием цен, то стране сразу стали предрекать дефициты и падения."Что обвалилось? Какого товара на прилавке нет? Все есть. Производство не работает - реагируем. Пройдет год-полтора-два - мы это все урегулируем, это же все непросто. Но это самое сложное в этой так называемой рыночной экономике - урегулировать цены по всей стране, что будут приезжать и учиться у нас. Но нам надо это выдержать, нам это не простят те, кто подкидывал "свободный рынок", - подчеркнул Александр Лукашенко."Я агитирую за то, что разумно, не спеша надо вернуться к конкретным производственным заданиям, хотя мы никогда в большом смысле слова от этого не уходили. Но где-то все это забросили, выбросили. Поэтому должны быть конкретные задачи", - потребовал глава государства.В то же время руководитель предприятия не должен быть мальчиком для битья, обратил внимание Александр Лукашенко. "Он должен быть и поощрен по-человечески", - резюмировал белорусский лидер.

По материалам БЕЛТА.