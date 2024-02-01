ГАИ напоминает о важности использования фликеров

gazeta 1-02-2024, 16:32 423 У рэспубліцы    Друкаваць

 Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования световозвращающих элементов, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое светоотражателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода", - добавили в дорожной милиции Минска.

Светоотражающие элементы у ребенка ростом до 140 см ГАИ рекомендует размещать на одежде спереди, сзади и с каждого бока, чтобы ребенок был виден как водителям встречного, так и попутного транспорта, а также на рюкзаке, верхней части рукавов одежды и головном уборе.

Фото для иллюстрации.

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