Эксперт: Военная доктрина Беларуси декларирует готовность отстаивать национальные интересы

gazeta 1-02-2024, 16:01 366 У рэспубліцы    Друкаваць
  В Военной доктрине декларируется готовность Беларуси отстаивать национальные интересы. Об этом журналистам заявил начальник информационно-аналитического управления Генштаба ВС Артем Буторин перед встречей с активом Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства дал поручение, чтобы была как можно более открытая позиция государственной власти, довести основные моменты о ходе работы над документом (Военной доктриной. - Прим. БЕЛТА) и те положения военной политики, которые в нем сохранятся и будут заложены для последующего утверждения Всебелорусским народным собранием", - сказал Артем Буторин.

Он добавил: "Мы практически с каждой площадки и трибуны говорим о том, что Военная доктрина сохранила свою миролюбивую направленность. Мы ни одно государство не рассматриваем в качестве своего врага. Но в то же время в Военной доктрине мы декларируем готовность отстаивать национальные интересы всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении государства".


"Я понимаю, что переработка Военной доктрины сразу вызывает опасения у населения в плане того - не собираемся ли мы воевать. Хочу успокоить всех - воевать мы не собираемся. Мы обновляем положения документа, чтобы он больше соответствовал тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний момент. Что касается ядерного оружия, то Военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия. Мы в доктрине декларируем политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства", - отметил эксперт.

Он обратил внимание на важность донести до населения актуальную информацию по Военной доктрине. "А цель сегодняшнего мероприятия -  обеспечить открытость действий власти, тех вещей, которые происходят в реализация военной политики государства, чтобы присутствующий здесь актив области, должностные лица донесли до своих коллективов правдивую информацию о тех положениях, которые будут заложены", - резюмировал Артем Буторин.

По материалам БЕЛТА.

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