Карпенко подвел итоги этапа регистрации кандидатов в депутаты

gazeta 1-02-2024, 08:53 412 У рэспубліцы / Выбары 2024    Друкаваць
Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко рассказал журналистам, как прошел еще один этап избирательной кампании - регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей и кандидатов в депутаты местных советов, передает корреспондент БЕЛТА.
 "На 110 депутатских мест в Палате представителей на сегодняшний момент будут претендовать 265 кандидатов в депутаты. Из них 10 граждан до 31 года, или молодежи. Самому молодому кандидату в депутаты - 23 года. Еще 92 кандидата - женщины", - сказал Игорь Карпенко.

Кроме того, отметил председатель ЦИК, в депутаты выдвигаются четыре пенсионера, самому возрастному 66 лет, а также один безработный. "В целом конкурс на место в Палате представителей составляет 2,4 человека на место", - подчеркнул он.

Что касается претендентов в местные советы депутатов, то на 12 514 мест будут претендовать 18 802 человека. "Это примерно 1,5 человека на место. То есть и здесь есть определенный конкурс", - обратил внимание Игорь Карпенко.

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