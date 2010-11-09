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НЦПІ Рэспублікі Беларусь адзначае 20-гадовы юбілей

  1 октября Национальный центр правовой информации Республики Беларусь(НЦПИ) отмечает 20-летний юбилей. Ежедневно сотрудники НЦПИ осуществляют сбор и обработку, систематизацию и учет, хранение и официальное опубликование правовых актов, благодаря чему каждый гражданин получает возможность использовать достоверную правовую информацию дома, на работе, в любом удобном для него месте.

Источниками такой информации являются созданные НЦПИ государственные информационно-правовые ресурсы:Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (Портал), поисковые системы по законодательству ”ЭТАЛОН“ и ”ЭТАЛОН-ONLINE“, Детский правовой сайт, Правовой форум Беларуси (Форум).

Функционирование указанных ресурсов как единого целого позволяет обеспечить правовой информацией как взрослых, так и подрастающее поколение, получить ответ от профессионала на волнующий правовой вопрос, работать с официальными документами у себя на компьютере, в том числе в сети Интернет, а также первыми узнавать о вновь принятых актах благодаря их официальному опубликованию на Портале.

Около 200 тысяч зарегистрированных правовых актов в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, более 250 тысяч документов, включенных в банки данных правовой информации, тысячи пользователей систем ”ЭТАЛОН“ и ”ЭТАЛОН-ONLINE“, более 75 тысяч просмотров страниц Портала в сутки от посетителей из 100 стран мира, более 4,5 тысяч тем для обсуждения на Форумеи более50 наименований печатной продукции – все это достижения НЦПИ за 20-летний период успешной деятельности в правовой области.

Благодаря профессионализму, инициативности и ответственности сотрудников НЦПИ успешно развивается, информационные ресурсы совершенствуются, а печатные издания оперативно актуализируются и издаются. Подтверждение тому – многочисленные награды.Портал стал победителем конкурса на приз имени В.Д. Спасовича среди лучших информационных материалов по правовой тематике в номинации ”Право и журналистика“ (2015), а также признан лучшим интернет-ресурсомежегодной ”Интернет-премии”ТИБО-2016“ в номинации ”Республиканские органы государственного управления“. В текущем юбилейном году телепроект ”Компетентно о праве“также получил приз имени В.Д. Спасовича, а на конкурсе”Золотая Литера“ научно-практический журнал ”Право.by“ награжден в номинации ”Лучшие материалы научно-популярной тематики“.

Созданные иэффективнофункционирующие в каждой области и городе Минске региональные центры правовой информацииобеспечивают решение сложных и масштабных задач по совершенствованию на региональном уровне государственной системы правовой информации Республики Беларусь.

Любой желающий может ознакомиться с правовыми актами нашей страны, посетив один из более чем 670 центров доступа к правовой информации, созданных НЦПИ в Беларуси и за рубежом на базе государственных публичных библиотек и иных заинтересованных организаций.

Вот уже 20 лет НЦПИ помогает людям принимать верные решения, достигать высоких результатов, развиваться и двигаться вперед. Вместе с партнерами и клиентами создается единое правовое пространство, формируется правовая культура, обеспечиваетсякачество и доступность правовой информации.

Двери регионального центра правовой информации Витебской области – филиала НЦПИ всегда открыты для Вас по адресу: г. Витебск, ул. Правды, д.46, www.rcpi.vitebsk.by.

Вас ждут приветливые и доброжелательные специалисты, которые расскажут об акциях в честь 20-летнего юбилея НЦПИ.

 

 

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