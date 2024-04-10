Герои Миорщины с футбольным мячом

gazeta 10-04-2024, 18:06 256 На Міёршчыне / Моладзь / Спорт і турызм    Друкаваць

 Создание АЛФ «Северо-Западная лига» приходится на осень 2023 года. Футбол – всегда интересно, с этого и начала «прорастать» идея.

Все участники игр с уважением относятся к спорту. За долгие годы успешных тренировок преуспели в мастерстве и технике.

На игры по мини-футболу в рамках АЛФ «Северно-Западная лига» пригласили ближайшие к нам районы: Верхнедвинский, Шарковщинский, Браславский и Глубокский. Как итог – семь команд, заряженных на успех и победу.

Чемпионат проходил в два круга, что способствовало сохранению интриги до конца тура.

Зал ДЮСШ собирал множество зрителей, каждый из них поддерживал свою команду и разделял минуты напряженности и радости.

 – На некоторых играх я насчитывал около 55 человек в зале. Считаю, что это высокий показатель для лиги. Здорово, когда есть возможность скрасить вечер и посмотреть футбол вживую, поболеть за команду и переживать моменты вместе с игроками. Мероприятия такого рода – это всегда про активность, мотивацию и жизнь. Возвращаясь домой, чувствуешь себя иначе. Приподнятый боевой настрой и гордость за игроков не оставляют места для мыслей о жизненных неурядицах, – поделился один из болельщиков.

Турнир окончился награждением. По итогам игр первое место заняла команда из Браслава «Браславгаз», второе у миорской «Kontora_by», на третьем глубокский «ИнтерЛюкс».

«Лучшим вратарем» признан Владислав Костюкевич из «Браславгаза»; «Лучший защитник» – Максим Гречуха, игрок команды «Верхнедвинский маслосырзавод»; «Лучший нападающий» – Алексей Концедалов из Глубокого, «ИнтерЛюкс». «Лучшими бомбардирами» турнира стали Вадим Шокель и Артур Курдутов. Ребята играли за наш город и набрали равное количество очков – 24. В номинации «Приз зрительских симпатий» победу одержал Марк Белюн из команды «Браславгаз». Лучшим игроком турнира стал Анатолий Заяц.

Полина Стома.
Фотоматериал автора.

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