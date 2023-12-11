Митинг-реквием "Помнить, чтобы жить..." прошел в Дисне

Митинг-реквием «Помнить, чтобы жить…», посвященный Международному дню памяти жертв преступления геноцида и митинг, посвященный 101-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Кузьмина, прошли восьмого декабря в Дисне. В мероприятиях приняла участие председатель Витебской областной организации РОО «Патриоты Беларуси» Ольга Мацюсь.

Республика Беларусь неоднократно становилась ареной жесточайших войн. Самой кровопролитной была Великая Отечественная, победа в которой достигнута ценой огромных потерь. В белорусской земле покоятся останки миллионов людей, не только погибших на полях сражений, но и хладнокровно убитых в ходе геноцида мирного населения.

Во всем мире дата девятого декабря утверждена как Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Именно поэтому на мемориале 3 800 мирных жителей установлены стенды с поименным списком 68 установленных погибших. Ведь пока мы помним – история живет.

– В 2024 году наша страна будет праздновать 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, но даже через восемь десятков лет человеческая память вновь и вновь не дает забыть потомкам одну из самых жестоких и кровавых страниц нашей истории. Важно ценить то, что имеем. Чтить память предков и с уважением относиться к родине, – говорил председатель районного исполнительного комитета Сергей Семенычев.

14 июня 1942 года жизнь города разделилась на «до» и «после». Под цементными плитами лежат безвинно убитые мирные жители. За простой надписью на стеле – сотни людских судеб, оборванных мечтаний и недопетых песен. О ходе расследования дела о геноциде рассказал помощник прокурора Юрий Коваленок.

Мы не вправе забывать то грозное судьбоносное время. Без памяти о прошлом настоящее лишено основы и смысла. Жить без истории – лишиться корня жизни. Почтив память захороненных минутой молчания и возложив цветы, гости мероприятия отправились к захоронениям жертв войны, где установили информационные таблички с QR-кодами. Благодарила всех за сохранение памяти правнучка одного из погибших Елена Конах.

Братская могила воинов-освободителей – священное место, где захоронено 278 участников освобождения Дисненского края.

Не все вернулись домой после победы. На плитах начертаны имена наших земляков, погибших в той страшной войне. Память о них останется в сердце навсегда. Мы – потомки – бесконечно благодарны за подвиг и бесстрашие. Важно передавать историю из поколения в поколение, об этом говорили участники митинга у памятного знака Героя Советского Союза Михаила Кузьмина.

В Беларуси немало сделано для увековечивания памяти и эта работа продолжается. Благодаря установлению информационных табличек каждый из нас сможет узнать о тех, кто покоится в данной могиле на мирной дисненской земле.

Полина Стома.

Фото Казимира Блажевича.