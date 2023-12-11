Как граждане Миорщины выполняют правила поведения на льду

gazeta 11-12-2023, 15:48 1 341 На Міёршчыне    Друкаваць

 Представители ОСВОД и МЧС провели совместный рейд и рассказали рыбакам о безопасном поведении на льду. 

С приходом зимы любители насладиться ловлей рыбы забывают о простых, казалось бы, правилах безопасности. Между тем их игнорирование может стоить жизни. В целях предотвращения несчастных случаев на льду спасатели предупреждают: выход на лед разрешен только в жилете. Это залог безопасности, а значит и удачной рыбалки.
Полдень, на градуснике минус восемь. Отправляемся на водоем. Перед тем как ступить на лед, начальник спасательной станции Владимир Коноплев предупреждает, что передвигаться по льду следует на расстоянии пяти-шести метров друг от друга. Побаиваюсь, но на свой страх и риск, надев спасательный жилет, иду следом за ним.

И вот я уже на льду, задаюсь вопросом, как рыбаки пренебрежительно относятся к собственной безопасности. С одной стороны хобби приносит удовольствие, с другой – рискуют своей жизнью, ведь лед еще очень тонкий.
Во время профилактической беседы пожилой мужчина на Миорском озере спорит с сотрудникам ОСВОД и МЧС. Убеждает нас, что лед крепкий и лунка со снежным покровом достигает больше указанной метки. Председатель районной ОО «ОСВОД» Олег Петкевич измеряет толщину кристаллического покрова рулеткой и объясняет, что за невыполнение требований предусмотрена административная ответственность. 
– На старости лет не даете насладиться прекрасной погодой и отдохнуть, – с досадой говорит пенсионер, затем складывает рыбацкий инвентарь и уходит в сторону дома.
Возвращаемся в машину замерзшими и отправляемся на Чересское и озеро Трубинец. О трагедии, что недавно случилась на озере Орцы, знают и местные жители. Между тем многие совершают подобные ошибки – ступают на тонкий лед.
– Да, слышал, – поведал один из рыбаков. – Но я далеко от берега не отхожу. Тут, на месте. Померил толщину льда – везде восемь сантиметров. Три дня подряд перестало клевать, но не теряю надежды и пришел снова.
Участники рейда вручили рыбакам памятки с правилами безопасности и рассказали, как вести себя на водоеме:
v перед тем, как выходить на лед, проверить его пешней либо толстой палкой. Если толщина выше семи сантиметров – смело забрасывайте мормышку;
v прочность можно определить визуально. Главное помнить, что темный лед – неокрепший. Чаще всего там и проваливаются рыбаки;
v не ставить жерлицы на прозрачном льду;
v если услышали треск под собой – возвращайтесь тем же мар- шрутом, как и пришли. Главное, не паникуйте. Зовите на помощь тех, кто находится поблизости;
v спасательный жилет не означает, что вы не провалитесь под лед, зато некоторое время удержит вас на плаву и даст возможность дождаться помощи. Если его нет – у вас не будет и этого шанса. Не дайте одной ошибке утащить вашу жизнь на дно.

Виктория Апалько.

Фото автора.

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