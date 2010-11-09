Прыміце самыя шчырыя і сардэчныя віншаванні з цудоўным вясеннім святам! Вы дорыце жыццё, напаўняеце дом любоўю і радасцю, цяплом і шчасцем. Вы ўмееце быць цвёрдымі і рашучымі і пры гэтым заставацца абаяльнымі і пяшчотнымі. Ваш мацярынскі клопат, увага і чуласць усё жыццё суправаджаюць дзяцей. Ваша працавітасць і талент, мудрасць і прыгажосць, спагада і міласэрнасць упрыгожваюць жыццё ўсіх, хто побач з вамі.

Няхай гэты дзень падорыць вам цудоўны настрой і ўсе патаемныя жаданні здзейсняцца! Моцнага здароўя, дабрабыту і згоды вам і вашым сем'ям!

Раённы выканаўчы камітэт.

Раённы Савет дэпутатаў.

Милые и очаровательные женщины!

Сердечно поздравляю вас с ярким, чарующим праздником!

Символично, что пробуждение природы и День женщин, олицетворяющих весну, созидание и гармонию, неразделимы. Подобно первым солнечным лучам вы озаряете и согреваете все вокруг. Преодолевая любые сложности современной жизни, с блеском решая профессиональные задачи, неся на своих плечах заботы о семье и доме, вы остаетесь чуткими и великодушными, прекрасными и неповторимыми.

Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем, добром и любовью.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.



Андрей Юницын, депутат Палаты представителей

Национального собрания

Республики Беларусь по

сельскому избирательному округу № 28.

Дорогие, милые женщины!

Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним праздником 8 Марта!

Женский день яркий от первых весенних цветов, от добрых улыбок и внимания окружающих! Пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды, планы и мечты! Пусть в вашем доме всегда царят мир, любовь, понимание и уважение.

С праздником радостным, светлым и добрым!

Счастья, улыбок, сияющих глаз!

Всё, что казалось привычным, знакомым,

Пусть удивительным станет сейчас!

Нежностью, лаской и солнечным светом

Будут полны все минуты и дни,

И настроение будет прекрасным!

Яркой, красивой, волшебной весны!



Районная организация

общественного объединения

"Белорусский союз женщин".