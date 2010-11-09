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Са святам, дарагія, любыя жанчыны Міёршчыны!

С праздником, дорогие, любимые женщины Миорщины!Прыміце самыя шчырыя і сардэчныя віншаванні з цудоўным вясеннім святам! Вы дорыце жыццё, напаўняеце дом любоўю і радасцю, цяплом і шчасцем. Вы ўмееце быць цвёрдымі і рашучымі і пры гэтым заставацца абаяльнымі і пяшчотнымі. Ваш мацярынскі клопат, увага і чуласць усё жыццё суправаджаюць дзяцей. Ваша працавітасць і талент, мудрасць і прыгажосць, спагада і міласэрнасць упрыгожваюць жыццё ўсіх, хто побач з вамі.

 

Няхай гэты дзень падорыць вам цудоўны настрой і ўсе патаемныя жаданні здзейсняцца! Моцнага здароўя, дабрабыту і згоды вам і вашым сем'ям!
Раённы выканаўчы камітэт.
Раённы Савет дэпутатаў.

 

Милые и очаровательные женщины!
Сердечно поздравляю вас с ярким, чарующим праздником!
Символично, что пробуждение природы и День женщин, олицетворяющих весну, созидание и гармонию, неразделимы. Подобно первым солнечным лучам вы озаряете и согреваете все вокруг. Преодолевая любые сложности современной жизни, с блеском решая профессиональные задачи, неся на своих плечах заботы о семье и доме, вы остаетесь чуткими и великодушными, прекрасными и неповторимыми.
Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем, добром и любовью.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.


Андрей Юницын, депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь по
сельскому избирательному округу № 28.

 

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним праздником 8 Марта!
Женский день яркий от первых весенних цветов, от добрых улыбок и внимания окружающих! Пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды, планы и мечты! Пусть в вашем доме всегда царят мир, любовь, понимание и уважение.
С праздником радостным, светлым и добрым!
Счастья, улыбок, сияющих глаз!
Всё, что казалось привычным, знакомым,
Пусть удивительным станет сейчас!
Нежностью, лаской и солнечным светом
Будут полны все минуты и дни,
И настроение будет прекрасным!
Яркой, красивой, волшебной весны!


Районная организация
общественного объединения
"Белорусский союз женщин".

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ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» С праздником 8 марта всех женщин Миорского района!
» Весна приветствует вас, наши любимые!
» Милые женщины!
» Уважаемые женщины!
» С праздником, любимые!
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