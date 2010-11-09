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Адкрыты раённы турнір па лоўлі рыбы прайшоў у Міёрах

Открытый районный турнир по ловле рыбы прошёл в МиорахЛюбители поудить отметили Масленицу не блинами, как полагается, а открытым районным турниром по ловле рыбы на мормышку. Собрались на миорском озере всемером, показали мастерство в разных номинациях и получили в подарок снасти. За первенством наблюдал и наш корреспондент. 

 

НЕНАСТЬЕ, пророчат рыбаки, к отменному клеву. В день состязаний все предвещало удачу—снегопад и шквалистый ветер. Не мудрено, что на турнир в Миоры примчались друзья из Полоцка и Новополоцка Валентин Валицкий и Виталий Лепляев. По их словам, упустить такую возможность они не могли. Тем более, что в наших краях еще не рыбачили. Зато озеро Освея в Верхнедвинском районе прошли вдоль и поперек. Знают, где таятся косяки рыб. Виталий по секрету рассказал, что на Верхнедвинщине ему однажды очень повезло—вытащил из Западной Двины близ деревни Боровка почти семикилограммовую щуку. Свой трофей рыбак запечатлел на телефон и снимок бережно хранит.


Открытый районный турнир по ловле рыбы прошёл в Миорах52-летний дальнобойщик Александр Крокос гордится массивным лещом весом в три с половиной килограмма из озера Укля в соседнем Браславском районе. Не расстается с удочкой с детства. Где только ни рыбачил. Три с половиной года служил в морской авиации в Йемене— там в окрестностях занимался подводной охотой. Позже на Ла-Манше ловил скумбрию и камбалу, а на побережьях Италии—форель.


УЧАСТНИКИ в сборе. Стартовал интеллектуальный конкурс на знание некоторых рыболовных тонкостей, типа как называется крупная морская рыба с плоским телом. Валентин Валицкий справился с заданием лучше всех. Турнир переместился непосредственно на озеро. Зашуршали буры, врезаясь в ледяную толщу. Хожу от лунки к лунке, спрашиваю о клеве. Ни у кого—ни рыбешки. Не прошло и 20 минут, как счет открыл электромонтер Миорского комбикормового завода Николай Павлов. На тот момент у него в ведре уже барахтались три окунька.


Николай рассказал, что специально ловит над обрывами. Здесь, по его словам, рыба "пасется". Еще у каждого озера есть свой характерный обитатель. Щуки чаще встречаются на озере Обстерно возле Перебродья. Карасей немерено в окрестностях Нового Погоста, а окуней—на озере Осиновка.


Открытый районный турнир по ловле рыбы прошёл в МиорахСпешу к десятикласснику из средней школы №2 Борису Лискову. Парень затаился над лункой с экшн-камерой GoPro. Пояснил, что снимает репортаж для собственного блога на видеохостинге YouTube. Увлечен этим пять лет и уверяет, что вчера здесь неподалеку просверлил с полсотни отверстий во льду—и ни поклевки. Может, сегодня повезет больше?


ТЕМ ВРЕМЕНЕМ прошло три часа. Рыбаки переместились ближе к берегу, и началось первенство с буром. Задача—быстрее всех просверлить три лунки. В этом не было равных Виталию Лепляеву. Ему уступили Николай Павлов и Александр Крокос.
Подвели итоги непосредственно по ловле рыбы. Весомее всего оказалась добыча в ведре у Николая Павлова—710 граммов вместе с тарой. В тройке лидеров—Александр Наркевич и Борис Лисков.


Открытый районный турнир по ловле рыбы прошёл в МиорахВ номинации "Лидер по количеству трофеев" победил Александр Пирог— 41 рыба. Николай Павлов и Борис Лисков расположились на втором и третьем местах. Самая большая рыба у Александра Наркевича, а самую маленькую вытащил Виталий Лепляев.
В итоге по согласию всех участников и членов жюри главный приз соревнования — рыболовный ящик — достался инвалиду по слуху Александру Наркевичу. Все получили призы.

 

В ТЕМУ:
Открытый районный турнир по зимней рыбной ловле на мормышку организовал администратор группы в социальной сети "Вконтакте" под названием "Природа, отдых в Миорах, рыбалка!!!!" Александр Рынкевич. Вести соревнование ему помогала первый секретарь районного комитета общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" Виктория Петкевич.


Учредители первенства благодарят за поддержку всех спонсоров. В их числе —редакция районной газеты "Миорские новости", райком общественного объединения "БРСМ", храм Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Призы участникам предоставил магазин "Медведь", где продаются как рыболовные снасти, так и охотничьи.


Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото автора.

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