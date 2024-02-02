Карпенко: молодежь активно интересуется новациями законодательства и избирательной кампанией

Молодежь активно интересуется новациями законодательства и проходящей в стране избирательной кампанией. Об этом журналистам заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко перед встречей с молодежью, которая проходит в рамках Форума молодых избирателей в Национальном детском технопарке, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас много новой практики в этой избирательной кампании, начиная с дополнительных функций, которые обозначены в Избирательном кодексе и возложены на Центральную избирательную комиссию, - это участие в правовом просвещении граждан, методическое руководство подготовкой всех организаторов избирательного процесса. Поэтому Форум молодых избирателей - новое явление в избирательной системе. Мы признательны Министерству образования, у нас есть совместный план работы. Понятно, что ЦИК один не может справиться с правовым просвещением, это вопросы многих государственных органов", - сказал Игорь Карпенко.

Он отметил неподдельный интерес молодежи к предстоящим выборам. "Мы встречаемся с молодежью, разъясняем новации законодательства, объясняем, в чем суть и важность электоральной кампании. Есть неподдельный интерес. Ребята встречались в обеих палатах парламента страны, у них была возможность в рамках форума пообщаться с людьми, которые на протяжении своей жизни делали какой-то осознанный выбор. А ведь мы с рождения до ухода из жизни всегда делаем какой-то выбор: выбираем профессию, жизненный путь, приоритеты, морально-этические установки. Очень важно сохранить это единство страны, морально-этические нормы, которые заложили наши предки, традиции, историко-культурное наследие. Молодежь это очень тонко чувствует, даже по их вопросам это ощущается. Хочется пожелать, чтобы наша молодежь была такой же пытливой, целеустремленной, ответственной, профессионально ориентированной, как ребята, приехавшие сюда, чтобы мы могли в будущем передать бразды правления страной, государством в надежные руки молодых людей", - подчеркнул председатель ЦИК.



Отвечая на вопрос, насколько активно проходит период агитации, Игорь Карпенко констатировал, что все спокойно и без эксцессов. "Работает прямая телефонная линия. Мы получаем обратную связь. Каких-то эксцессов или проблем не возникает. Как рядовой гражданин, я отслеживаю прессу, телевидение, социальные сети. Некоторые депутаты очень активно используют соцсети, интернет. Мы постарались создать равные условия для всех кандидатов, в первую очередь распределили эфирное время на радио, телевидении (это для кандидатов в депутаты Палаты представителей). Местные советы тоже отдают свои избирательные программы в местную прессу. Процесс идет. Но я бы рекомендовал избирателям тоже проявить определенную активность и инициативу, чтобы узнать, какие кандидаты есть, какие программы они предлагают. Для этого можно обратиться в участковую избирательную комиссию, можно посмотреть в интернете, почитать прессу, посмотреть телевидение. Чтобы сделать осознанный выбор, надо приложить тоже определенные усилия", - добавил председатель ЦИК.





Во встрече с молодежью также принимает участие министр образования Андрей Иванец. В диалоге затрагиваются основные вопросы избирательного права, обсуждаются новшества нынешней электоральной кампании, обозначается роль парламента и местных советов депутатов в реализации государственной политики Беларуси. Акцент делается на том, что участие молодежи в выборах - это не только право, но и возможность влиять на свое будущее и будущее общества в целом.