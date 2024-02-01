Кочанова на встрече с молодыми избирателями: госорганам важно слушать и слышать молодежь

Для каждого государственного органа важно работать с молодыми людьми. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с участниками Форума молодых избирателей, передает корреспондент БЕЛТА.



"В нашей деятельности мы особое внимание уделяем работе с молодежью. Это приоритетное направление государственной социальной политики", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула, что для каждого государственного органа очень важно работать с молодыми людьми, слушать и слышать их. При Национальном собрании Беларуси почти четыре года назад был создан Молодежный совет, в который входят 138 ребят и девушек из каждого административно-территориального центра страны, в том числе 10 человек представляют Минск. Ребята работают не на профессиональной основе.

Председатель Совета Республики пояснила, что эта структура создана для того, чтобы заинтересованные молодые люди могли погрузиться в деятельность депутатов, членов Совета Республики. Они посещают заседания сессий, приемы по личным вопросам, выездные Президиумы Совета Республики, экспертно-консультативные советы, советы по взаимодействию с местными органами власти, поэтому глубоко погружены в актуальную повестку.

Наталья Кочанова добавила, что в Беларуси действует около 50 нормативных правовых актов, регламентирующих работу с молодежью. В обновленной Конституции есть отдельная статья, посвященная молодежи. Спикер уверена, что участие в общественной жизни молодых людей позволяет видеть и понимать, что еще можно сделать на уровне государства для улучшения качества их жизни.

В Минске 1-2 февраля проходит Форум молодых избирателей, организованный Министерством образования и Центральной избирательной комиссией. В нем принимают участие 105 обучающихся из учреждений среднего специального и высшего образования - впервые голосующие избиратели. В первый день форума также запланированы встреча в Палате представителей Национального собрания и молодежная шоу-программа "Беларусь будущего. Выбираем вместе!" в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

По материалам Белта.