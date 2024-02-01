Кочанова на встрече с молодыми избирателями: госорганам важно слушать и слышать молодежь
Для каждого государственного органа важно работать с молодыми людьми. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с участниками Форума молодых избирателей, передает корреспондент БЕЛТА.
"В нашей деятельности мы особое внимание уделяем работе с молодежью. Это приоритетное направление государственной социальной политики", - сказала Наталья Кочанова.
Председатель Совета Республики пояснила, что эта структура создана для того, чтобы заинтересованные молодые люди могли погрузиться в деятельность депутатов, членов Совета Республики. Они посещают заседания сессий, приемы по личным вопросам, выездные Президиумы Совета Республики, экспертно-консультативные советы, советы по взаимодействию с местными органами власти, поэтому глубоко погружены в актуальную повестку.