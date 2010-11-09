Миорский районный исполнительный комитет выносит на общественное обсуждение проект решения о выдаче разрешения на удаление объектов растительного мира в связи с тем, что деревья препятствуют эксплуатации объектов дорожно-транспортной инфраструктуры города Миоры по адресу ул. Изварина, район моста между озерами.

В связи с этим УП ЖКХ Миорского района планирует удалить 51 дерево.

Жители города Миоры могут высказать свое мнение по этому вопросу на собрании, которое состоится в 14.00, 26 октября 2017 г. у входа в городской парк "Полуостров".



Собрание проводит начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Миорского райисполкома Г. П. Бушунов. Контактный телефон 4 12 32. Желающим принять участие в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, подтверждающий личность.

Фота Вольгі ВІШНЕЎСКАЙ.