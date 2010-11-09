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Пройдуць вучэнні па рэагаванні на радыяцыйныя аварыі і ў Міёрах

 Завтра в стране начнется двухдневное командно-штабное учение по реагированию на радиационные аварии. Практическая отработка вводных с участием различных служб пройдет также на территории Миорского района. 

Вопросы безопасности для Беларуси — приоритетные при реализации первой в стране ядерно-энергетической программы. В соответствии с международными рекомендациями, государства, которые вводят в эксплуатацию крупные объекты ядерной энергетики, должны провести серию учений по реагированию на возможные инциденты.


В ходе учения будет детально изучен широкий перечень вопросов: взаимодействие с сопредельными странами и международными организациями, функционирование кризисных центров для обеспечения поддержки принятия управленческих решений при возникновении радиационных аварий, йодная профилактика, временное отселение людей, подвоз чистых продуктов питания, оповещение и информирование населения.


Запланирована масштабная проверка готовности сил и средств к реагированию в Островецком районе. Чтобы не создавать неудобств гражданам, отработка эвакуации будет проведена с привлечением статистов, а накануне учения спасатели адресно проинформируют всех жителей деревень, расположенных в радиусе трех километров вокруг строящейся Белорусской АЭС. Это 183 человека в восьми населенных пунктах. Спасатели расскажут им о предстоящих учениях, отрабатываемых вопросах и обучат действиям в случае радиационной аварии.
Также предусмотрена проверка готовности персонала Белорусской АЭС к локализации инцидентов с практической отработкой действий на тренажерах блочного пульта управления станции. 

КСТАТИ:
В Витебской области действия в случае радиационной аварии отработают еще в областном центре, Орше, Полоцке и Новополоцке, а также в Браславском, Верхнедвинском, Глубокском, Докшицком, Дубровенском, Лепельском, Поставском, Лиозненском, Сенненском, Чашникском и Шарковщинском районах.

Фото для илюстрации.

Дмитрий ПЛОТНИКОВ,

инспектор группы пропаганды и

взаимодействия с общественностью

Миорского РОЧС.

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