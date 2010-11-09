Лучших хлеборобов области чествовали в Дубровно. Региональные Дожинки собрали столько людей, что было не протолкнуться. Зрелища — на любой вкус. А почетных гостей не принимали, пожалуй, за всю историю так много. Среди них — председатель Витебского облисполкома Николай ШЕРСТНЕВ, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир АНДРЕЙЧЕНКО и председатель Комитета госконтроля Леонид АНФИМОВ.

Нива уехала в "Титово"

Во время "Дожинок" открыли зал торжественных обрядов, где прошла первая церемония бракосочетания. На радость местной детворе в центре Дубровно появилась новая игровая площадка. Обновленными встретили гостей порядка двухсот объектов по всему городу. В их числе огромный стадион на берегу Днепра с неестественно ровным газоном посреди. Трава, кстати, настоящая.

На стадионе подняли флаг фестиваля-ярмарки. Пожарные показали авиашоу с водным фейерверком и взрывами. После дефиле барабанщиц прошла художественная зарисовка "Ода хлебу"—своеобразный парад караваев. И началось праздничное шествие в центр города, где лучших тружеников села наградили на большой сцене. Высокопоставленные гости вручали им денежные премии и технику. До вечера звучал концерт.



Директору УП "Титово" Францу Вершаловскому глава области Николай Шерстнев вручил ключи от новенькой черной Нивы. "Это заслуга всего хозяйства. Спасибо хлеборобам за старания",—пояснил руководитель. А начальник отдела механизации управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Мышко получил благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

—Нынешняя уборка тяжело далась всем хозяйствам, но и в равных погодных условиях ее результаты разные,—обратил внимание начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Вячеслав Белько.—УП "Титово"—одно из тех, где уборку зерновых заканчивали в числе первых. С гектара намолотили больше чем по 30 центнеров зерна. У них полуторагодичный запас грубых кормов.

В составе делегации Миорщины на "Дожинках" побывали и другие руководители агропредприятий. Из них впервые— молодой директор ОАО "Турково" Иван Юрашек. Поделился впечатлениями:



—Горжусь, что представляю наше хозяйство. Праздник масштабный. Здесь труженики полей получают заслуженные награды и отдыхают после непростой уборочной страды.

Еще Иван Владимирович отметил двух своих комбайнеров Игоря Журавского и Александра Кураша. Каждый из них намолотили каждый больше тысячи тонн зерна.

Старинный костюм и сноп с птичками

На "Дожинках" прошли выставка-презентация костюмов Витебской области и конкурсный проект "Дожиночный сноп". В костюмах реконструированного "Дисненского строя" конца 19-го начала 20 века, созданных по старинным рисункам и воспоминаниям предков, и в современном стилизованном наш район представили Елена Балаш, Людмила Ганебная и Наталья Валентик из Дисненского Дома ремесел.

Сноп в человеческий рост для конкурса изготовила из колосьев овса и ржи свежего урожая руководитель народного клуба мастеров Елена Батарчук. Его украшают декоративные цветы, наверху—соломенные птицы.

На нашем подворье—домик из колбасы и "хлебное дерево"

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Александр Тронькин и заместитель директора Миорской централизованной клубной системы Василий Медюха организовали работу тематической площадки "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю" в проекте "Витебщина фестивальная". Каждый район пропагандировал свой брендовый фестиваль по-разному. По нашему подворью расхаживали ростовые куклы журавля и клюквы. С ними фотографировались прохожие. У входа с песнями встречал народный фольклорный коллектив "Язынка". Привлекали внимание гостей стол с яркими тематическими поделками мастеров Дисненского Дома ремесел, стенд республиканского ландшафтного заказника "Ельня". Тем, кто к нам заходил, показывали фильм "Падарожжа па Ельні". Изюминкой стала выставка территориального центра социального обслуживания населения.



Резчик по дереву из Дисны Владимир Мойсеенок выставил свои работы. Мясокомбинат подготовил полноценную экспозицию, в центре которой запеченный поросенок и домик из колбасы. Рядом—выставка хлебозавода с "хлебным деревом".



Автомобиль с людьми на "шампуре"

Большую территорию на "Дожинках" заняла выставка сельскохозяйственной техники. Среди самых интересных экспонатов—причудливого вида смеситель-раздатчик кормов самоходный АМКОДОР ССР12, зерноуборочный комбайн CLAAS Lexion 770 на резиновых гусеницах спереди, обтекаемый пресс-подборщик тюковый New Holland Big Baler 1290 RC, огромный колесный трактор Штайгер 500 с мощностью двигателя в полтысячи лошадиных сил.



Необычную экспозицию развернула ГАИ. Гостей здесь катали на необычном аттракционе. Автомобиль с пристегнутыми людьми внутри крутится, словно шашлык на шампуре. Внутри, видимо, кажется, будто ты в аварию попал. На демонстрационной площадке МЧС тоже было на что посмотреть. Например, на старую пожарную машину. Такую сейчас разве что только в музее встретишь.

Повсеместно в палатках торговали сувенирами. Пахло шашлыками со стороны площадки, где расположились райпо со всей области.

Николай ШЕРСТНЕВ, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

—"Дожинки"—важный социально-культурный проект, который прививает любовь и уважение к земле и труду, способствует наведению порядка, благоустройству населенных пунктов. Дубровно похорошело. Важно, что при подготовке к празднику особое внимание уделяется объектам социального назначения. Благоустроена центральной площадь, где дизайнеры и строители создали уникальную зону отдыха с комфортной детской площадкой, живыми зелеными композициями, фонтаном и беседками. Для жителей райцентра построена и новая спортивная площадка. Это настоящий для них подарок.

Фотоматериал автора.

Игорь МАТЕЛЕНОК.