Іван Іванавіч Кунцэвіч нарадзіўся ў 1948 годзе ў Новым Пагосце. Вучыўся ў Калінінградзе, там скончыў школу і ў тэхнічным інстытуце рыбнай прамысловасці атрымаў спецыяльнасць інжынера-тэхнолага. Пасля працаваў на Рыжскай базе рэфрыжаратарнага флоту.

Хадзіў на рыбаперапрацоўваючых плаўбазах рыбмайстрам, інжынерам-тэхнолагам, памочнікам капітана па вытворчасці. Мора пакінула глыбокі след у яго біяграфіі і адлюстравалася ў творчасці. Друкаваўся ў газетах "Рыбак Латвіі", "Рускае слова", у альманахах "Русло", "Сонет", "Светоч". Аўтар паэтычных зборнікаў "Пляска зори" (1999), "Я прибегу к воротам Рая" (2001), "Ревность" (2003), "Жасминовый дождь" (2007), "В русле жизни" (2012), "Роман сердца" і "Встреча"(2013). У інтэрнэце на сайце Проза.ру апублікаваў кнігу "Заметки о поэзии", урывак з якой увайшоў у міжнародны зборнік "Русская проза" (2012, Рига, "Светоч"). З 2002 член Расійскага міжрэгіянальнага саюза пісьменнікаў Санкт-Пецярбурга, член Міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў і публіцыстаў. Рыжскія кампазітары на вершы Івана Кунцэвіча стварылі пачуццёвыя, меладычныя песні.



Жыве ў Рызе, часта наведвае родныя мясціны.

***

Мне красок жизни для тебя не жаль,

Не жаль порыва сердца строгого,

Ведь пред тобою жизни даль—

Дорога в небо не пологая.

И вера в искренность мою,

Такую частую и светлую,

Что ничего не утаю:

Как я живу земно и бедствую.

Не утаю весенних дней,

Цветения хмельного белого.

Не утаю любви своей

И сердца чувственного, смелого.

***

Иду на встречу. Думаю всегда:

—Что расскажу? И чем затрону души?

Одна душа—на море глыба льда.

Другая—остров, малый берег суши.

Чем разбужу я чувства? Маятой?

Волною рифм, летящих к неземному?

А может просто, слова наготой

И тягой вечной к Родине и дому?

И бесконечной верой в радость дней

И верой в то, что есть ещё часть света,

Где ценят жизнь и свет души моей,

И ждут, и верят—искорке поэта.

***

Родимый край

Всё, что было, всё, чем жил—

В душу врезалось навечно.

Был мне край родимый мил,

Им любим я был сердечно.

Но сегодня он чертой

Бесконечной боли ранит:

Пограничной полосой

Отделился, в дом не манит.

Стал он больше наяву

Для чужой любви свободный…

Что я Родиной зову

В день мой тёмный и холодный?

***

Он шельмовал словами просто:

Россию—гиблой называл!

А я, рождённый у Погоста,

Её дороги целовал.

Её сады, поля, овраги,

В лугах весёлые цветы,

Её трепещущие флаги

Рассветных зорь у высоты.

Я целовал и был доволен

Открытостью её небес…

А шельмовал её: кто болен

И шилом острым в душу лез.

***

Сестре Тамаре

Не верь, что черствым стал душой

И оттого не еду в гости.

Наш быт, наш маятник большой—

Неудержимой полон мощи.

Его нельзя остановить.

Глухие дни грозят из дали,

А жизни солнечная нить,

Уже как лента на медали.

И нам не свидеться дано:

Не прошлой болью или тенью,

А тем, что всё предрешено

Февральской стылою метелью

И жизни ветром ледяным—

Жестоким, хлёстким и колючим,

И нашим волосом седым,

И днём, которым сердце мучим.

***

Ты любила, знаю, маки.

Ты любила жар огня…

За забором две собаки

Ждали, видимо, меня.

Только я не испугался.

Две всего… А я есть—я!

Закружился в вихре вальса,

Танцем взгляды веселя.

И сорвал живые маки.

И принёс тебе цветы…

Те дворовые собаки

Знают, как нужна мне ты.