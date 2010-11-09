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Не зарасці пракладзенаму следу. Іван КУНЦЭВІЧ

 Іван Іванавіч Кунцэвіч нарадзіўся ў 1948 годзе ў Новым Пагосце. Вучыўся ў Калінінградзе, там скончыў школу і ў тэхнічным інстытуце рыбнай прамысловасці атрымаў спецыяльнасць інжынера-тэхнолага. Пасля працаваў на Рыжскай базе рэфрыжаратарнага флоту. 

Хадзіў на рыбаперапрацоўваючых плаўбазах рыбмайстрам, інжынерам-тэхнолагам, памочнікам капітана па вытворчасці. Мора пакінула глыбокі след у яго біяграфіі і адлюстравалася ў творчасці. Друкаваўся ў газетах "Рыбак Латвіі", "Рускае слова", у альманахах "Русло", "Сонет", "Светоч". Аўтар паэтычных зборнікаў "Пляска зори" (1999), "Я прибегу к воротам Рая" (2001), "Ревность" (2003), "Жасминовый дождь" (2007), "В русле жизни" (2012), "Роман сердца" і "Встреча"(2013). У інтэрнэце на сайце Проза.ру апублікаваў кнігу "Заметки о поэзии", урывак з якой увайшоў у міжнародны зборнік "Русская проза" (2012, Рига, "Светоч"). З 2002 член Расійскага міжрэгіянальнага саюза пісьменнікаў Санкт-Пецярбурга, член Міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў і публіцыстаў. Рыжскія кампазітары на вершы Івана Кунцэвіча стварылі пачуццёвыя, меладычныя песні.


Жыве ў Рызе, часта наведвае родныя мясціны.

***

Мне красок жизни для тебя не жаль,
Не жаль порыва сердца строгого,
Ведь пред тобою жизни даль—
Дорога в небо не пологая.
И вера в искренность мою,
Такую частую и светлую,
Что ничего не утаю:
Как я живу земно и бедствую.
Не утаю весенних дней,
Цветения хмельного белого.
Не утаю любви своей
И сердца чувственного, смелого.
***

Иду на встречу. Думаю всегда:
—Что расскажу? И чем затрону души?
Одна душа—на море глыба льда.
Другая—остров, малый берег суши.
Чем разбужу я чувства? Маятой?
Волною рифм, летящих к неземному?
А может просто, слова наготой
И тягой вечной к Родине и дому?
И бесконечной верой в радость дней
И верой в то, что есть ещё часть света,
Где ценят жизнь и свет души моей,
И ждут, и верят—искорке поэта.
***
Родимый край
Всё, что было, всё, чем жил—
В душу врезалось навечно.
Был мне край родимый мил,
Им любим я был сердечно.
Но сегодня он чертой
Бесконечной боли ранит:
Пограничной полосой
Отделился, в дом не манит.
Стал он больше наяву
Для чужой любви свободный…
Что я Родиной зову
В день мой тёмный и холодный?
***
Он шельмовал словами просто:
Россию—гиблой называл!
А я, рождённый у Погоста,
Её дороги целовал.
Её сады, поля, овраги,
В лугах весёлые цветы,
Её трепещущие флаги
Рассветных зорь у высоты.
Я целовал и был доволен
Открытостью её небес…
А шельмовал её: кто болен
И шилом острым в душу лез.

***
Сестре Тамаре
Не верь, что черствым стал душой
И оттого не еду в гости.
Наш быт, наш маятник большой—
Неудержимой полон мощи.
Его нельзя остановить.
Глухие дни грозят из дали,
А жизни солнечная нить,
Уже как лента на медали.
И нам не свидеться дано:
Не прошлой болью или тенью,
А тем, что всё предрешено
Февральской стылою метелью
И жизни ветром ледяным—
Жестоким, хлёстким и колючим,
И нашим волосом седым,
И днём, которым сердце мучим.

***
Ты любила, знаю, маки.
Ты любила жар огня…
За забором две собаки
Ждали, видимо, меня.
Только я не испугался.
Две всего… А я есть—я!
Закружился в вихре вальса,
Танцем взгляды веселя.
И сорвал живые маки.
И принёс тебе цветы…
Те дворовые собаки
Знают, как нужна мне ты.

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