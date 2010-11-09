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Будучы балетмайстар Сяргей Мікель родам з вёскі Слабада Міёрскага раёна

Будущий балетмейстер Сергей МИКЕЛЬ родом из деревне Слобода Миорского районаПятикурсника столичной академии музыки, будущего балетмейстера Сергея МИКЕЛЯ второй месяц ждут дома в деревне Слобода. А он все корпит над собственной постановкой по мотивам пьесы Чехова "Вишневый сад". Это такая дипломная работа и защищать ее студент собирается на большой сцене Белорусского государственного академического музыкального театра. 

 

Из модельеров — в хореографы
Но это лишь капля в море занятий уроженца Миорщины. Еще преподает хореографию в Минском государственном колледже искусств и частной студии хореографии. Ставит балетные номера для отечественных гимнастов. Все чаще его имя звучит в прессе и с телеэкранов. Поэтому односельчане и шутят, мол, Сергей в новостях бывает чаще, чем в родной деревне.


Мать Ольга Николаевна работает в диспетчерской ОАО "Гвардейский". Рассказала, каким был ее сын в детстве: много рисовал, делал костюмы для кукол старшей сестры Анжелы. Все думали —будущий модельер. Судьба распорядилась иначе. Во втором классе Слободской школы мальчик поступил в Верхнедвинскую школу искусств, а потом танцевал в образцовом хореографическом ансамбле "Лялькі".
Школьник Сергей Микель гастролировал в составе творческого коллектива по стране. Учителя относились с пониманием, когда отпрашивался с занятий. Уже в то время юный сельчанин всерьез намеревался поступать в Витебский колледж культуры и искусств и продолжить танцевать.


Будущий балетмейстер Сергей МИКЕЛЬ родом из деревне Слобода Миорского районаСтудент мыслящий. Миниатюрист
Вообще, жизнь уроженца Слободы есть нескончаемая лестница вверх. Не останавливается на достигнутом. Мечты не остаются мечтами, а рано или поздно становятся явью. Сергей в 2008 году поступил в Витебский государственный колледж культуры и искусств. Спустя несколько лет зачислен на первый курс белорусской государственной академии музыки и учится у известного белорусского балетмейстера Валентина Елизарьева, к чему и стремился. Хочет пойти в магистратуру. Не сомневаюсь—получится.


Уверен в своем ученике и Валентин Елизарьев. Он говорит, что Сергей—студент мыслящий. За время обучения проявил себя как миниатюрист. Мыслит нестандартно и, что самое интересное, у него светлое мироощущение и сам по себе он светлый человек.
—Обладатель Гран-при и лауреат нескольких международных конкурсов,—рассказывает именитый хореограф в средствах массовой информации.—Последний международный конкурс был в Алматы (Казахстан), где Сергей Микель получил диплом "За лучшую современную хореографию" и звание лауреата. Мне кажется, что это очень почетно, достойно и говорит о том, что он развивается, и что теперь его замечают не только у нас, но и в зарубежном профессиональном мире.


Будущий балетмейстер Сергей МИКЕЛЬ родом из деревне Слобода Миорского районаСила энтузиазма
Гордится сыном отец Леонид Станиславович—оператор городской котельной в Верхнедвинске. Видит в занятии Сергея, в первую очередь, огромный труд. Поэтому поддерживает словом, звонит.
Движение вперед невозможно без единомышленников. Юный балетмейстер вспомнил, что в школе увлечение танцами разделяли немногие сверстники. Даже в хореографическом колледже юношей-энтузиастов было по пальцам пересчитать. Но поддерживают родители, и сам определился, чего хочет от жизни. А значит, будут результаты.

 

КСТАТИ:
Мать Сергея Ольга Микель с детства интересуется балетом. Прабабушка пела в церковном хоре. Бабушка Антонина Леонтьевна по сей день выступает в народном фольклорном коллективе "Іставіца" Истовского сельского клуба—исполняет обрядовые песни.


Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото из личного архива С.Микеля.

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