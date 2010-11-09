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Адкрыццё брэндавай скульптуры жураўлёў у Міёрах

 Фестивальный день в Миорах начался с открытия брендовой скульптуры двух журавлей. Ее название более чем символичное — "Журавлиная верность". 

Вместе с другими почетными гостями праздника в торжестве участвовали председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир ТЕРЕНТЬЕВ, заместитель Постоянного Представителя Программы развития ООН в Беларуси Закари ТЕЙЛОР и директор общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Александр ВИНЧЕВСКИЙ.


Силуминовая скульптура — детище проекта ПРООН "Торфяники-2". Изготовлена белорусами Андреем Хотяновским и Матвеем Бондаренко. Теперь стоит возле районного Дома культуры.


— Скульптурная композиция "Журавлиная верность" заслуженно находится в этом городе, — считает Закари Тейлор. — На Миорщине прекрасные условия для того, чтобы перелетные птицы могли здесь останавливаться.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.
Игорь МАТЕЛЕНОК.

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