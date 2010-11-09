На Миорщине отметили один из самых любимых народных праздников — Купалье. Гости услышали самобытную музыку и окунулись в уникальную атмосферу. На сцене состоялось сказочное представление. После разожгли костер — один из главных атрибутов купальской ночи, символ очищения и избавления от недугов. О мероприятии подробнее рассказал его режиссёр Алексей Гайдель.

—Праздник Купалье любим в нашем городе. Вместе со мной его организует помощник режиссёра Елена Шангина. Наш бессменный костюмер—режиссёр театра авангардной моды Светлана Ерёменок. Это волшебница, которая может из ничего, в прямом смысле этого слова, смастерить костюмы для сказочных персонажей. Купалье в Миорах проходит не совсем по канонам. Мы показываем увлекательную сказку, которая доступна и интересна не только детям, но и взрослым.



Алексей, расскажите о героях и сюжете праздника?

—В сказке принимают участие не только исконные купальские герои (Иван Купала и Купалинка, нечисть), но и из мультфильмов. На этот раз Кощей Бессмертный (Игорь Сардыко) при помощи своих верных слуг—Кикиморы (Светлана Ерёменок) и Водяного (Диана Молявко) украли Купалинку (Анна Кураш) и Ивана Купалу (Юрий Сипович). Младшие сёстры Купалинки (Наталья Качан, Василина Пеньковская и Вера Кузнецова) решили позвать на помощь сказочного богатыря—Алёшу Поповича (Алексей Гайдель). Чтобы добраться до царства Кощеева, богатырь просит совета у Змея Горыныча (Дмитрий Демид), и тот рассказывает о карте, которую нужно собрать. Но находится она у Соловья-разбойника (Анастасия Ильницкая), Бабы Яги (Юлия Лабуть) и уже старых знакомых—Кикиморы и Водяного. Собрав карту и победив злого Кощея, богатырь, купалинки и даже сам Кощей идут вместе с "людом миорским" на пляж, куда на лодке приплывают Иван Купала и Купалинка. Зажигается костёр, организуются хороводы. Миорчане танцуют и веселятся на полуострове до утра.

Свои впечатления

Мне нравится праздновать Купалье в Миорах. По сравнению с Витебском в родном городе праздник проводится как-то по-особенному. Завораживающая атмосфера, песни, танцы, много друзей и знакомых. Я бы с удовольствием отправила плыть по озеру веночек или поискала бы папороть-кветку. Но, к сожалению, этого по сценарию не запланировано. Не хватило выездной торговли, ведь на природе хотелось перекусить. Но и это не испортило впечатления. Отличная природа, полуостров, набережная берут своё.



Алёна БАТАРЧУК, студентка ВГУ

им. П. М. Машерова.

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.