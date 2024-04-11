Филиал "Новополоцкводоканал" информирует: будет отсутствовать холодное водоснабжение
В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения, проводимыми Миорскими РЭС в д. Новый Погост 12.04.2024г с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать холодное водоснабжение.
Просим до отключения произвести необходимый запас воды. В период проведения работ и последующие 3-е суток возможно ухудшение качества питьевой воды (железо, цветность, мутность).
Приносим извинения за неудобства. Телефон для справок (8-029)711-78-19 (8-0214)51-98-88.
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