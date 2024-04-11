Филиал "Новополоцкводоканал" информирует: будет отсутствовать холодное водоснабжение

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения, проводимыми Миорскими РЭС в д. Новый Погост 12.04.2024г с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать холодное водоснабжение.

Просим до отключения произвести необходимый запас воды. В период проведения работ и последующие 3-е суток возможно ухудшение качества питьевой воды (железо, цветность, мутность).

Приносим извинения за неудобства. Телефон для справок (8-029)711-78-19 (8-0214)51-98-88.