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Шматкватэрны дом №24 на вуліцы Дзяржынскага за прыбіраннем

Многоквартирный дом №24 по улице Дзержинского за уборкойИгорь МАТЕЛЕНОК

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Многоквартирный дом №24 на улице Дзержинского — один из немногих, где жива советская традиция ходить друг к другу в гости и вместе чистить двор перед праздниками. За неделю до православной Пасхи соседи в очередной раз собрались у подъездов с метлами, граблями и лопатами. Навели порядок, заодно пообщались.

 

ТАКИЕ субботники соседям не в новинку, потому что издавна дом относился к жилищному кооперативу. Люди сами следили за чистотой лестничных площадок, ремонтировали подъезды и вместе убирали двор. Минувшей осенью многоэтажка перешла на баланс жилкомхоза. Но хозяева остались верны старой традиции. В тот вечер на улицу вышли 30 человек.


Многоквартирный дом №24 по улице Дзержинского за уборкойСреди коренных жителей дома  — Ванда Капшуль. Она хозяйка самого большого цветника во дворе. Рядом за теплотрассой пенсионерка разбила небольшой огород с овощами и зеленью. Переживает за белую сирень, на которую повадились коты. Защищает грядки от сорняков: на мусорной площадке нашла ковровое покрытие и накрыла им землю. На совместную уборку пришла со своим инвентарем и бодро метет тротуар.
ЛЮДМИЛА Дулинская машет метлой близ соседнего подъезда. Рассказала, что работает помощником врача-эпидемиолога в районном центре гигиены и эпидемиологии. Первый день отпуска совпал с субботником. Только что вернулась с дачи в деревне Фролово—там сгребала листья и убирала ветки. Трудиться на благо родного двора считает долгом.


Молодая мама Юлия Свидунович в отпуске по уходу за ребенком. Пока глава семьи на работе, на ней квартира, готовка и дети. Субботник для Юлии — очередной повод подышать свежим воздухом и сводить малышей в песочницу у подъезда, которую здесь поставил для своих и других ребятишек со двора папа.


Многоквартирный дом №24 по улице Дзержинского за уборкойМЕЖДУ ПРОЧИМ, сын и дочка растут помощниками. Максим в четыре года понимает, для чего нужна пластмассовая тачка — нашел в траве полено и везет в общую кучу мусора. Двухлетняя Элла возится в песке. Грузит сыпучий состав в миниатюрную тележку.
Тем временем, кто-то ловко орудует метлой, другой подбирает мусор лопатой, а третий ищет бумажки в траве. Но только напротив своего подъезда, а их четыре. Граница пролегает где-то между подъездами посередине. Задумчивый мальчишка с веником ходит по бордюру туда-сюда. За происходящим с третьего этажа наблюдает пожилой мужчина. Рядом на балконе тем же занят рыжий кот.


Субботник закончился через час. Соседи разошлись по квартирам, и во дворе наступила тишина. 

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