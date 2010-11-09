Часовая мастерская в здании районного комбината бытового обслуживания — единственная на всю округу. Клиентов меньше, чем 20 лет назад, но и сейчас умельцам скучать не приходится. Изо дня в день просят то стеклышко в наручных часах заменить, то батарейку. Корреспондент интересовался, как идет работа.

ПРОФЕССИОНАЛ с 40-летним стажем Казимир Мороз корпит над очередным заказом. В руках отвертка мизерных размеров, пинцет, а на глазах бинокулярные очки. Рабочий стол освещает лампа. Рядом тарахтит небольшой металлический ящик, похожий на кассовый аппарат, но с механическими часами в клещах. Прибор выдает нечто вроде кардиограммы.



По словам Казимира Антоновича, это специальный прибор для проверки точности хода. Незаменимый помощник часовщика. Можно точно определить, механизм спешит или отстает — видно по точечному графику.



МАСТЕРА окружает помещение, в котором пахнет стариной. Не стены, а загляденье. По сей день идут дореволюционные "Короли Парижа" с маятником. Ровно постукивают более современные "Янтарь" и "Кварц"… Что-то подарили благодарные клиенты, а остальные Казимир Антонович достал из личных закромов. Смотрит на них и вдохновляется.



Нерабочих наручных часов еще больше. Их в мастерскую отдают задаром. В шуфлядке сотня "Ракет", "Полетов", "Побед", "Вымпелов" и прочих советского производства. Пылятся диковинные желтого цвета с портретом и надписью "Turkmen-basi". На циферблате показывает время, месяц и даже год.



Казимир Мороз разбирает механизмы на запчасти. Крошечные винтики, шурупы и пружинки раскладывает по коробочкам, где те ждут своего часа.

С ГОДАМИ классическая "механика" становится все менее популярной. Раньше каждый уважающий себя советский школьник щеголял такими часами. Ситуация изменилась во время перестройки, когда наш рынок заполонили китайские товары. Многие покупали дешевые азиатские часы на батарейках, которые, если сломаются, не жалко выбросить.



Много воды с тех пор утекло. Ветеран часовой мастерской Казимир Мороз с некоторой долей ностальгии вспоминает, как в 80-х работали впятером в коричневой двухэтажке напротив нынешнего районного музея. Еле справлялись с наплывом клиентов. Сейчас остались лишь Казимир Мороз и Николай Радюк. Трудятся по очереди через неделю.

КСТАТИ: В часовой мастерской отремонтируют часы любого типа и марки. Заказы здесь выполняют быстро и качественно.