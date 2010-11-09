Игорь МАТЕЛЕНОК

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА

Комплексные приемные пункты в глубинке остаются избавлением от многих забот. Здесь можно купить постельное белье, постричься, отдать ботинки в ремонт и ковер с подушкой — в чистку. Но охотно ли пользуются сельчане благами цивилизации? Выяснял наш корреспондент.

ПОВЯТСКИЙ комплексный приемный пункт находится в одном здании с сельсоветом и отделением почтовой связи, поэтому не зайти сюда сложно. Но клиентов, как оказалось, немного. За полдня заглянули лишь две сельчанки: одна купила полотенце, а вторая спрашивала носовой платок.

По словам приемщика Марии Бабышко, ситуация рядовая. Люди экономят. Если обращаются, то преимущественно женщины. Что интересует? Постельное белье почти за полсотни рублей. Реже просят отремонтировать зимнюю обувь, которую Мария Владимировна передает специалистам Миорского комбината бытового обслуживания.



Раз в месяц из райцентра приезжает парикмахер. В этот день аншлаг—выстраивается очередь жителей из окрестных деревень. Мастер обслуживает клиентов до последнего.

ПОХОЖАЯ обстановка во время визита парикмахера в Николаево. А в обычный день хорошо, если пару человек обратятся. Приемщик Мария Шавлюго с 33-летним опытом работы помнит времена более прибыльные:

—В 80-х обслуживали клиентов втроем. И то еле справлялись. Тогда еще продавали здесь новую мебель и обувь. Двери не закрывались ни на минуту!



Сейчас Мария Матвеевна, искренне говоря, скучает. Но день на день не приходится. Многое зависит от погоды и сезона.

Всегда пользовалась спросом услуга по ремонту одежды. И ныне приемщик на месте кому молнию вошьет, а кому старый пуховик подлатает. Владеет оверлоком и швейной машинкой "Орша" не хуже фабричного специалиста. Заказчик получит свою вещь в считанные часы.

Кстати, самый ходовой товар—постельное белье разных расцветок. В отделении почтовой связи и в магазине по соседству, поговаривают, выбор не такой…

ПРОБЛЕМА налицо: в большинстве КПП (всего их в районе шесть) клиентопоток оставляет желать лучшего. Почему? Мнением поделились сельчане.

Майя БАТУРИНА, инспектор в Язненском социальном пункте территориального центра социального обслуживания населения:

—В комплексном приемном пункте в Язно из всей семьи стригусь только я. Парикмахер приезжает пару раз в месяц. А вот муж и сын решили сэкономить: купили профессиональную машинку для стрижки волос.

Другими услугами не пользуемся, "бьют" по кошельку. Считаю, что цены на них неоправданно завышены.



Татьяна СМУЛЬКО, председатель Узменского сельсовета:

—Второй год ищем в пункт постоянного приемщика. С тех пор, как предыдущий уволился, обслуживание выездное. Раз-два в месяц из комбината бытового обслуживания приходит машина. Лишь в этот день можно постричься и оформить заказ: сдать подушку в чистку, обувь—в ремонт… Местным жителям такой график не нравится.

Лично я пользуюсь услугами парикмахера. За стрижку плачу четыре рубля—недорого. В Миорах бываю часто. Здесь в КБО то постельное белье куплю, то ботинки соседа из ремонта заберу.



Ольга ЦЫБУЛЬСКАЯ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Заутьевской детский сад-базовой школы:

—У нас в Заутье комплексный приемный пункт как настоящее спасение. Многим односельчанам на заказ ремонтируют обувь. Мне однажды почистили и пересыпали подушки. Жалко, правда, что делают это не на месте, а отправляют заказ в райцентр. Приходится ждать, но качеством услуги довольна.



Мирослава ЦЫЦЫНА, директор Чепуковского сельского Дома культуры:

—Насколько знаю, в Чепуках пункт сейчас не работает—приемщик уволился. До этого сельчане со всей округи отдавали одежду в стирку. Еще раньше здесь на месте могли ветровку зашить, молнию вставить. Благо, что стояли швейные машинки, но их со временем убрали. В последние годы приемщик работал только с заказами. Мне не раз пересыпали подушки и ремонтировали зимние сапоги. Услуги качественные. Сейчас приходится самой ездить в Миоры.

Комментарий директора Миорского комбината бытового обслуживания Виктора БАТУРЫ:

—По социальным стандартам шести комплексных приемных пунктов на Миорщине предостаточно. Они на селе обслуживают 10 тысяч 216 человек. Предлагают 11 основных видов услуг. Как говорится, есть из чего выбрать. Но с годами выручки все меньше и меньше. Почему? Думаю, что люди экономят.



Если обращаются, то чаще всего спрашивают чистку подушек, ремонт и пошив одежды, а также швейных изделий, пользуются услугой парикмахера. Утратил свою популярность прокат палаток, спальных мешков, посуды и бытовой техники.