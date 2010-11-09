Андрей ПРАШКЕВИЧ из Язно по факту дворник в местной средней школе, но в душе остается спасателем. До лета прошлого года руководил пожарным аварийно-спасательным постом №15, отправился на пенсию. Регулярно навещает былых коллег и делится опытом с молодыми.

ВЕСЬ в домашних делах. Рыбалка — основное хобби. Пожалуй, нет озера в округе, где Андрей Петрович не удил.

В сарае ждет весны мотоблок. За сеткой кудахчут куры. Возле аккуратного дома гектар огорода, где сельчанин с супругой Татьяной сажают овощи. Даров с приусадебного участка хватает. Так что, в магазине семья закупает лишь самое необходимое.



У Андрея и Татьяны двое сыновей. Младший 17-летний учится в Новополоцком политехническом колледже. Старший Денис устроился на Минский электромеханический завод. Парни часто бывают дома. Мужские руки в деревне нужны как нигде.



ГЛАВА семьи рассказал, как стал спасателем. Родился в Турково, здесь закончил школу. Отслужил в артиллерийских войсках в польском Страхове — и устроился в межхозяйственный опорный пункт пожарной охраны местного колхоза в деревне Тимошково. Назначили начальником смены. Неоднократно приходилось тушить пожары в окрестностях на единственном ГАЗ-66.



В 1994 году Андрей Петрович устроился в военизированную пожарную часть Дисны. На протяжение трех лет командовал отделением. Но женился на девушке из Язно и переехал на ее малую родину…



В ПРАКТИКЕ язненского спасателя немало напряженных деньков. Помнит случай в начале 2000-х, когда в деревне Цветино в одночасье сгорели 12 сараев. Пламя распространилось настолько быстро и так разбушевалось, что пожарным еле удалось его потушить. Обошлось без жертв.

А весной прошлого года часто загоралась от неосторожного пала сухая трава. Однажды позвали на помощь в деревню Денисово. В дороге поступил вызов из Мальковичей. Благо, что почти по пути—потушили. Не успели справиться с одной огненной стихией, как в Климятах загорелась хозпостройка. Рванули туда. До Денисово так и не доехали, там сельчане справились своими силами.

Фото К. БЛАЖЕВИЧА.

Игорь Мателенок.