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У практыцы язненскага выратавальніка нямала напружаных дзянькоў

В практике язненского спасателя немало напряжённых деньковАндрей ПРАШКЕВИЧ из Язно по факту дворник в местной средней школе, но в душе остается спасателем. До лета прошлого года руководил пожарным аварийно-спасательным постом №15, отправился на пенсию. Регулярно навещает былых коллег и делится опытом с молодыми.

 

ВЕСЬ в домашних делах. Рыбалка — основное хобби. Пожалуй, нет озера в округе, где Андрей Петрович не удил.
В сарае ждет весны мотоблок. За сеткой кудахчут куры. Возле аккуратного дома гектар огорода, где сельчанин с супругой Татьяной сажают овощи. Даров с приусадебного участка хватает. Так что, в магазине семья закупает лишь самое необходимое.


У Андрея и Татьяны двое сыновей. Младший 17-летний учится в Новополоцком политехническом колледже. Старший Денис устроился на Минский электромеханический завод. Парни часто бывают дома. Мужские руки в деревне нужны как нигде.


ГЛАВА семьи рассказал, как стал спасателем. Родился в Турково, здесь закончил школу. Отслужил в артиллерийских войсках в польском Страхове — и устроился в межхозяйственный опорный пункт пожарной охраны местного колхоза в деревне Тимошково. Назначили начальником смены. Неоднократно приходилось тушить пожары в окрестностях на единственном ГАЗ-66.


В 1994 году Андрей Петрович устроился в военизированную пожарную часть Дисны. На протяжение трех лет командовал отделением. Но женился на девушке из Язно и переехал на ее малую родину…


В ПРАКТИКЕ язненского спасателя немало напряженных деньков. Помнит случай в начале 2000-х, когда в деревне Цветино в одночасье сгорели 12 сараев. Пламя распространилось настолько быстро и так разбушевалось, что пожарным еле удалось его потушить. Обошлось без жертв.
А весной прошлого года часто загоралась от неосторожного пала сухая трава. Однажды позвали на помощь в деревню Денисово. В дороге поступил вызов из Мальковичей. Благо, что почти по пути—потушили. Не успели справиться с одной огненной стихией, как в Климятах загорелась хозпостройка. Рванули туда. До Денисово так и не доехали, там сельчане справились своими силами. 

 

Фото К. БЛАЖЕВИЧА.

Игорь Мателенок.

 

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