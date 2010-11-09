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Сапраўдныя мужчыны — ураджэнцы Міёршчыне

Настоящие мужчины — уроженцы МиорщиныОтслужить в армии — это все равно, что пройти школу для мужчин. Кто не носил погоны, тот вряд ли поймет со слов, что такое настоящая мужская дружба, насколько ценны сутки увольнения и почему любовь матери важнее всех богатств на свете. Мнением на этот счет поделились настоящие мужики — уроженцы Миорщины.

 

Евгений БУРАК, военнослужащий роты почетного караула:
—До дембеля осталось мало—три месяца. Но не сказать, что сильно жду, когда оденусь в "гражданку". Служить хоть и сложно, но интересно. Участвуем в разных торжествах, в том числе и с присутствием Президента.
За годы службы стал выносливее как психологически, так и физически. Понял, что такое истинная мужская дружба. Соскучился по семье, по матери… Кстати, после роты почетного караула можно поступить почти в любой университет без вступительных экзаменов.


Настоящие мужчины — уроженцы МиорщиныПавел СЕРКО, главный инженер Миорского хлебозавода:
—Служил в резерве в войсковой части №71327 в Заслоново. Ездил на сборы, жил в казарме. В армии, как в параллельной вселенной. Здесь свои правила, законы и ценности. Невольно понимаешь, что дома близкие—семья, а здесь нет роднее друзей-сослуживцев. Кто тебе поможет, кроме друга? Важно дорожить простыми человеческими отношениями.
А что такое свобода? Когда ты в форме, и каждый день распланирован по минутам, ценишь даже минуту отдыха. Вспоминаю, как ездил в увольнение на сутки, чтобы пообщаться с родными. Это же счастье! А ведь "срочники" не видят матерей и по полгода. Им еще сложнее.


Настоящие мужчины — уроженцы МиорщиныАртем БЕЛЕВИЧ, сварщик Витебского мясокомбината:
—Полтора года служил в войсках противовоздушной обороны в Заслоново. Армия научила быть сдержанным и выносливым. Теперь по выработавшейся во время службы привычке веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом.
Армейские будни интересные. Ездили на полигоны, жили в палатках в лесу. Научился разжигать костер без спичек, выживать в далеко не комфортных условиях и эффективной самообороне…


Артем ГРИГОРЬЕВ, военнослужащий воинской части №71327 в Заслоново:
—До присяги прошел курс молодого бойца. Теперь учусь на командира боевой машины пехоты. Пока вникаю в азы службы, но уже могу сказать точно: относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И отвечай за свои слова и действия. Нередко весь коллектив расплачивается за проступок хоть и одного сослуживца. Но это нас не разобщает, а только сплачивает.


Настоящие мужчины — уроженцы МиорщиныСергей РАДИШЕВИЧ, пожарный пожарного аварийно-спасательного поста №16 в Дисне:
—Я служил в Марьиной Горке в пятой отдельной бригаде специального назначения. Считаю, что отдать долг Родине должен каждый, если нет проблем со здоровьем. В армии основное—братство. Здесь один за всех и все за одного. Еще во время службы понимаешь, насколько дорог родной дом, родители и друзья. Вообще, многие вещи переосмысливаешь.


Подготовил Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото из архива.

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