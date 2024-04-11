Должникам по коммунальным услугам могут запретить получать товары с маркетплейсов Wildberries и Ozon

gazeta Вчера, 10:05 117 Грамадства    Друкаваць
 Такая норма прорабатывается в нашей стране.

Как рассказали в отделе принудительного исполнения Щучинского района, данная мера поможет ещё больше воздействовать на неплательщиков за коммуналку.

На данный момент у должника могут арестовать счета, временно запретить ему водить авто или даже ограничить ему доступ к связи, а также применить другие меры, предусмотренные законом «Об исполнительном производстве».

Ну а если не платить в течение шести месяцев коммуналку, то можно нарваться на выселение или переселение.

Так что платите вовремя, друзья!
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