Должникам по коммунальным услугам могут запретить получать товары с маркетплейсов Wildberries и Ozon

Такая норма прорабатывается в нашей стране.





Как рассказали в отделе принудительного исполнения Щучинского района, данная мера поможет ещё больше воздействовать на неплательщиков за коммуналку.





На данный момент у должника могут арестовать счета, временно запретить ему водить авто или даже ограничить ему доступ к связи, а также применить другие меры, предусмотренные законом «Об исполнительном производстве».





Ну а если не платить в течение шести месяцев коммуналку, то можно нарваться на выселение или переселение.





Так что платите вовремя, друзья!