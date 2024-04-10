Красивая улыбка с детства. Советы врача-ортодонта

Что делать, если неправильно растут или аномально расположены зубы? В каком возрасте нужно заниматься исправлением таких недостатков? Почему важно употреблять жесткую пищу? На эти и другие вопросы корреспондент «ВВ» искала ответы у врача-ортодонта.

– Некоторые считают, что исправить аномальное расположение зубов можно только в детстве, и всю жизнь стесняются улыбаться. Это заблуждение. У детей процесс лечения проходит проще, но врожденная или наследственная проблема может беспокоить и взрослых. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу, – рассказала заведующий ортодонтическим отделением филиала № 1 «Детская стоматологическая поликлиника» ВОКСЦ Раиса Мозжарова. – По данным клинических обследований, около 65 – 70 % населения Беларуси имеют относительные показания к ортодонтическому лечению, более 40 % – абсолютные показания к ношению ортодонтических аппаратов.

Специалист отмечает, что патологии прикуса могут быть врожденными и приобретенными. Если говорить о первой группе, то, безусловно, главный фактор – наследственность. Предрасполагающих причин для развития приобретенных патологий гораздо больше. Это нарушения носового дыхания вследствие аденоидных вегетаций или аллергии, искривление носовых перегородок, вредные привычки (сосание губ, щек, пальцев, языка, различных предметов, обгрызание ногтей), а также травмы челюстно-лицевой области, болезни нервной системы, искривление осанки и деформация позвоночника.

В каком же возрасте нужно обращаться к ортодонту? Первичный визит рекомендуется осуществить в 1 – 2 года, когда у малыша прорезались молочные зубы. Если при осмотре не обнаружено никаких дефектов, то следующий визит надо планировать после прорезывания первых постоянных резцов. Далее необходимо показывать ребенка каждые 6 месяцев до появления всех постоянных зубов, что происходит в 12 – 14 лет.

В каком возрасте будет начато лечение, зависит от степени имеющихся нарушений. Не стоит паниковать, если ортодонт выбирает тактику наблюдения до начала смены прикуса и позже.

Чтобы предупредить зубочелюстные аномалии к году, необходимо отучать ребенка от соски, следить, чтобы малыш не сосал палец и различные предметы, вовремя отказаться от бутылочного вскармливания, решить вопросы с неправильным глотанием.

Формирование временного прикуса заканчивается примерно к трем годам, к этому периоду следует исключить дыхание ртом, для чего следует устранить все проблемы носоглотки. В этом поможет своевременное обращение к лор-врачу, логопеду, ортопеду, неврологу.

В рацион следует обязательно включать твердую пищу для укрепления челюстных мышц.

По материалам Витебских Вестей.

Фото для иллюстрации.