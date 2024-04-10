Топливо на Миорщине доступно всем

Миорский филиал «Витебскоблтоп» – это организация № 1 по обеспечению твердыми видами топлива в районе. На одно домовладение в календарном году, согласно нормам, полагается 4,9 кубометра дров или 3,5 тонны торфобрикета, или 2,8 тонны торфобрикета и 1,2 кубометра дров по фиксированным розничным ценам: 8,94 рубля за кубометр дров, 25,06 рубля за тонну торфобрикета. Подробности рассказал директор филиала Сергей Жук.

– Топливо отпускается в соответствии с Положением о порядке обеспечения населения твердыми видами топлива, утвержденного Постановлением Совета Министров от 9.11.2012 г. № 1028, – говорит Сергей Антонович. – Раз в год каждый житель, постоянно проживающий в Республике Беларусь и зарегистрированный по месту жительства в жилом доме, в котором имеется печное отопление, не подключенное к центральному отоплению, имеет право приобрести его на льготной основе. То есть если ваш дом отапливается газом или электроэнергией, но у вас есть резервный твердотопливный котел или печь – вы можете взять норму топлива по фиксированной цене.

Как сделать заказ и как происходит процедура.

– Жителям города необходимо обратиться в расчетный центр жилищно-коммунального хозяйства и взять справку о занимаемом помещении и составе семьи. С этим документом и паспортом обратиться в филиал.

Сельчанам нужно до 1 декабря предшествующего года встать на учет в сельском совете. Оттуда списки нуждающихся в топливе передают в филиал.

На основании справки, пас- порта, списков сельских советов филиал выписывает топливную книжку в двух экземплярах. Одна хранится в картотеке филиала, другая у покупателя. Топливо филиал отпускает при наличии топливной книжки и удостоверения личности.

В какие сроки приве- зут топливо и какие есть нюансы.

– Филиал обязан выполнить заявку в течении 30 рабочих дней с момента наступления срока очередности. Эти сроки могут не соблюдаться по двум причинам: по просьбе потребителя или по согласованию с ним. Оформить заявку можно как обратившись в филиал лично, или через доверенное лицо, так и по телефону.

Если филиал по объективным причинам не может своевременно отпустить топливо, то работник должен оповестить покупателя не более чем за три рабочих дня о причинах несвоевременной поставки и уточнить, когда оно будет завезено. Доставка осуществляется исключительно по адресу регистрации покупателя.

В какое время года население наиболее активно запасается топливом.

– Стараемся делать это равномерно на протяжении года. Филиал до 25 числа каждого месяца согласовывает с сельскими советами графики реализации топлива в разрезе населенных пунктов на следующий месяц.

Что делать, если привезли дрова или брикет ненадлежащего качества.

– В таком случае оно подлежит обмену полностью или частично на основании акта обследования, составленного комиссией филиала в течение десяти дней с участием потребителя и представителя поставщика – производителя твердых видов топлива.

Кроме доставки топлива населению какие сопутствующие услуги оказываете.

– По погрузке, доставке и разделке дров (пилке, колке). Средняя стоимость погрузки топливных дров (чурки, колотые), торфобрикета за тонну составит 4,34 рубля. Цена доставки за километр достигает 4,60 рубля. Распиловка 1 м3 дров стоит 14,10 рубля, колка – 10,62 рубля.

К примеру, стоимость машины дров на расстоянии 5 километров: чурками – 142,80 рубля, колотые – 194,84 рубля. Доставка машины торфобрикета на расстоянии 5 километров обойдется в 123,73 рубля.

УНП 300267922

Беседовала Елена ВОРОНИНА.

Фото из архива редакции.