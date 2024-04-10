В Миорском костеле была организована акция «Помочь может каждый», чтобы порадовать воспитанников приюта в Дисне

Я поняла, что люди забудут,

что вы сказали,

люди забудут, что вы сделали,

но люди никогда не забудут,

что вы заставили их чувствовать.

Майя Энджелоу.

В католической церкви мира наступило время Святой Пасхи. Праздник Воскресения Христова – самый большой и радостный. В эти дни всегда было принято нести радость. В преддверии Светлой Пасхи в миорском костеле организовали акцию «Помочь может каждый», чтобы порадовать воспитанников детского социального приюта в Дисне. К сбору принимались развивающие игры, средства личной гигиены, продукты питания. Большая благодарность ксендзам Андрею Кулику и Олегу Земчёнку за поддержку.

Помощь каждого важна

Началась акция 17 марта. Об инициативе объявили во время утренней Святой Мессы. Признаюсь, многие из близкого окружения не верили в это начинание. Благодарна за моральную поддержку своей семье, друзьям – за участие в добром деле даже на расстоянии в 300 километров. На третий день акции две большие коробки заполнили подарки: сладости, игры, канцелярия.

Многие верующие передавали пакеты «под ключ»: шоколад, средства гигиены, канцелярия. Дарили фирменные сувениры. Мое сердце наполняла огромная благодарность прихожанам, участвующим в добром деле. Каждый день коробки пополнялись подарками.

Особые теплые чувства вызывали пожилые люди. Имея скромные пенсии, клали в коробки пусть небольшие, но очень нужные вещи. Уверена, Бог дарует им еще не один день, наполненный верой, силой и надеждой.

Уже через неделю стало очевидно: подарков так много, что ими можно порадовать не только воспитанников приюта, но и детей из многодетных семей города и района. Всего во время акции собрали 42 индивидуальных пакета с различными сладостям, 21 – с канцелярскими принадлежностями. Три большие коробки для детского социального приюта были наполнены средствами личной гигиены, канцелярией, развивающими игрушками.

В приют отправились 2 апреля вместе с ксендзами Андреем и Алексеем. Заведующий учреждения Елена Ильичева для вручения подарков позвала детишек. Сейчас их четверо. Вежливые и милые, приняли нас тепло и дружелюбно, поблагодарили всех причастных к доброму делу. На незаметные два часа мы окунулись в атмосферу детства. Малышка Тоня рассказывала об увлечении рисованием. Ее старшая сестричка Надя показала украшения из бисера, которые сама смастерила. Их рассудительный брат Матвей говорил о своей подростковой жизни. Поделился мечтами сдержанный паренек Богдан. Прощаться со славными ребятами не хотелось. Приглашали приезжать снова.

Вместе многое возможно

Во все времена католическая церковь поддерживала традицию помогать малообеспеченным и многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым людям.

Хорошо помню, как во время служения ксендза-прелата Кшиштофа Миенкина организовывали сбор продуктов для малообеспеченных семей нашего города и района. Тогда, будучи подростком, осознавала, что помощь каждого важна в любом деле. Каждый из нас был просто обязан поделиться пасхальной радостью с другими. Милосердие – одна из добродетелей. Проявлять ее важно и в праздник Пасхи Христовой, и в любой другой день. Добрые дела должны плотно войти в нашу жизнь, чтобы сделать ее органичной.

В очередной раз убедилась в простой истине: когда разделяешь с другим горе, оно уменьшается, а когда делишь радость – она становится в два раза больше. Нам всем очень важно хоть иногда приходить к малышам, дружить и умножать радость общения. Как замечал австралийский писатель и меценат Ник Вуйчич, «когда служишь другим, твое сердце исцеляется. Я призываю сеять добрые семена, служа другим. И ты можешь понять, что жизнь, которую ты преображаешь – это твоя собственная».

Благодарю всех причастных к акции «Помочь может каждый». Вместе мы можем многое. Дни добрых дел на этом не заканчиваются.

Любовь ШАБАЛТАС.

Фотоматериал автора.