Ветрянка далеко не безобидна, напоминает Миорское РЦГЭ

Ветряная оспа имеет повсеместное распространение и по числу регистрируемых заболеваний уступает только ОРЗ и гриппу.

Острая вирусная инфекция проявляется лихорадкой, умеренно выраженной интоксикацией и распространяется сыпью, возможно, передается внутриутробно. Она встречается не только у маленьких детей, но и у взрослых. Воспалительный процесс вызывают расчесывания на коже, куда попадают бактерии. Часто у больных с ослабленным иммунитетом случаются осложнения, такие как пневмонии, острые средние отиты, менингиты, а также менингоэнцефалиты. Велик риск летальных исходов.

У детей старше пятнадцати лет и взрослых происходят тяжелые течения заболевания при иммунодефицитном состоянии, атопическом дерматите и сахарном диабете. К группе риска относятся беременные, причем страдает в большей степени ребенок.

Инкубационный период составляет 11-21 день, иногда до 23. У взрослых инфекция протекает тяжелее на фоне умеренно повышенной – 37,5-38 – или нормальной температуры без нарушения общего состояния. Растет температура тела, а затем сразу или через несколько часов появляется сыпь, которая продолжается около двух-четырех дней. Страдают лицо, голова, туловище, конечности. Подсыхание бурой корочки образуется через один-два дня, и отпадает она через 1-3 недели.

Медицинских препаратов для профилактики не существует. Вирус ветрянки передается исключительно воздушно-капельным путем.

Лица, не болевшие ранее этим вирусом, должны быть осторожными при контакте с находящимся рядом больным. Инфицируемый должен находиться в отдельной комнате, использовать индивидуальные средства личной гигиены и посуду, его вещи следует стирать отдельно от вещей других членов семьи. При этом близкие должны носить маски, чтобы сократить риск инфицирования окружающих.

Соблюдение здорового образа жизни является важным в укреплении иммунитета, сохранении здоровья и в том числе в профилактике ветряной оспы.

Елена ТОНКОВИД.

Фото для иллюстрации.