Размер ставок подоходного налога в фиксированной сумме увеличен с 01.02.2024 сообщает Инспекция МНС по Полоцкому району

Инспекция МНС по Полоцкому району обращает внимание физических лиц, осуществляющих сдачу внаём (поднаём) жилых помещений, на изменение с 1 февраля 2024 г. ставок подоходного налога в фиксированных суммах.

Ставка подоходного налога в фиксированных суммах для физических лиц, сдающих жилые помещения г. Миоры и г.Дисна Миорского района, за каждую сдаваемую жилую комнату составляет 21 рубль, в иных населенных пунктах и территориях Миорского района – 15 рублей.

Размер ставок подоходного налога в фиксированной сумме увеличен с 01.02.2024.

Инспекция МНС по Полоцкому району обращает внимание физических лиц, осуществляющих сдачу внаём (поднаём) жилых помещений, на изменение с 1 февраля 2024 г. ставок подоходного налога в фиксированных суммах.

Ставка подоходного налога в фиксированных суммах для физических лиц, сдающих жилые помещения г. Миоры и г.Дисна Миорского района, за каждую сдаваемую жилую комнату составляет 21 рубль, в иных населенных пунктах и территориях Миорского района – 15 рублей.