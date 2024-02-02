Размер ставок подоходного налога в фиксированной сумме увеличен с 01.02.2024 сообщает Инспекция МНС по Полоцкому району

gazeta 2-02-2024, 10:30 338 Грамадства    Друкаваць

 Инспекция МНС по Полоцкому району обращает внимание физических лиц, осуществляющих сдачу внаём (поднаём) жилых помещений, на изменение с 1 февраля 2024 г. ставок подоходного налога в фиксированных суммах.

Ставка подоходного налога в фиксированных суммах для физических лиц, сдающих жилые помещения г. Миоры и г.Дисна Миорского района, за каждую сдаваемую жилую комнату составляет 21 рубль, в иных населенных пунктах и территориях Миорского района – 15 рублей.

Размер ставок подоходного налога в фиксированной сумме увеличен с 01.02.2024.

Инспекция МНС по Полоцкому району обращает внимание физических лиц, осуществляющих сдачу внаём (поднаём) жилых помещений, на изменение с 1 февраля 2024 г. ставок подоходного налога в фиксированных суммах.

Ставка подоходного налога в фиксированных суммах для физических лиц, сдающих жилые помещения г. Миоры и г.Дисна Миорского района, за каждую сдаваемую жилую комнату составляет 21 рубль, в иных населенных пунктах и территориях Миорского района – 15 рублей.

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