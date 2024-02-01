Мир не мил или Как справиться со стрессом рассказывает психолог из Миор

Порой случается, что проблемы и переживания, даже по мелочам, полностью окутывают наши мысли. Нервозность, апатия и депрессивное состояние становятся постоянными спутниками. И вот целый мир уже не мил. Как справляться со стрессом и подбадривать внутреннее «я», рассказала психолог Алеся Шишко.

Как научиться снимать тревогу.

– Обучиться приемам саморегуляции. Важно регулировать свое состояние. В Интернете много техник и практик, можно выбрать то, что придется по душе. Самыми популярными являются дыхательные техники. К примеру, «Свеча» помогает, когда нужно успокоиться и расслабиться. Человек должен мысленно представлять, как задувает свечу. В этот момент за счет смены дыхания активизируются другие функции и на душе становится спокойнее.

Как справиться со стрессом.

– Тревогу, стресс и агрессивность помогают снять спортивные нагрузки и снова же дыхательные практики. Можно соблюдать как комплекс рекомендаций, так и одно понравившееся действие.

В какой момент пора обратиться к специалисту.

– Проблемы никогда нельзя держать в себе. Если на ранних стадиях «хандры» могут помочь близкие и родные люди, то, когда человек сознательно, полностью теряет взаимодействие с окружающим миром – поможет только врач. Длительное мнение наподобие «я ничего не хочу», безразличие и бездействие – весомый повод обратиться за помощью.

Что лучшего всего помогает взять себя в руки.

– Все зависит от человека. Для одного это спорт, а для второго – полное погружение в творчество. Самое лучшее средство – найти в каком-то деле отдушину.

Есть мнение, что все болезни от нервов. Как считаете, это верно.

– В основном – да. На своей практике знаю случаи, когда сработала психосоматика. Постоянным накручиванием себя люди могут «заработать» ту или иную болезнь, даже тогда, когда явных симптомов не будет.

Как при тяжелом горе настроить себя на позитив.

– Важно понимать, что мы живем свою жизнь, которая всегда продолжается. Не стоит зацикливаться на прошлом и будущем. Момент «здесь и сейчас» намного важнее мыслей. Главное искать что-то новое, пытаться разнообразить жизнь и окружение, посещать места, которые долгое время откладывались на «завтра».

Чем опасно депрессивное состояние на постоянной основе.

– Если депрессию не лечить, как правило, такое состояние заканчивается суицидом.

Чем грозит обесценивание стресса.

– Если игнорировать состояния, характерные стрессу, то эмоции накапливаются. Они подобны чаше, жидкость из которой рано или поздно начнет выливаются. Отсюда срывы и агрессивное, неконтролируемое состояние.

Заботьтесь о своем психологическом здоровье заранее, пресекайте недуги и убирайте в сторону негативные мысли.

Только с заботой о себе, своевременной консультацией специалиста можно жить в гармонии. И поверьте, мир точно будет мил!

Полина Стома.

Фото для иллюстрации.