Что делать, если человек подо льдом и в полынье, рассказала инспектор Миорского РОЧС

gazeta 1-02-2024, 13:56 393 Грамадства    Друкаваць

 Оказание помощи провалившемуся под лед – сложный и опасный процесс, поэтому необходимо придерживаться определенных правил:
 приближайтесь только лежа, чтобы самому не провалиться;
 в качестве спасательных средств используйте доски, веревки, лыжи, одежду, ремни – то, за что можно ухватиться;
 после извлечения из воды потерпевшего необходимо немедленно отвести в теплое помещение и до приезда врачей оказать первую помощь – успокоить, освободить от мокрой одежды, растереть, переодеть в сухое белье и напоить любым горячим напитком.

Напоминаем, как вести себя, если провалились в полынью:
 сохраняйте спокойствие и не паникуйте. Помните, что паника только усугубит ситуацию;
 зовите на помощь или используйте сигнальные средства связи, если они доступны;
 попытайтесь освободиться от верхней одежды, обуви – сбросьте тяжелые вещи.

Если поблизости нет людей, то постарайтесь выбраться самостоятельно. Для этого обопритесь локтями об лед, переведите тело в горизонтальное положение, забросьте на лед ногу, которая ближе всего к его кромке, затем поворотом корпуса вытащите вторую и быстро откатывайтесь. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.

Время пребывания в воде температурой 2-3 градуса оказывается смертельной для человека через 10-15 минут, а в минус 2 градуса – через 5-8 минут.

Ольга ГИРЖДА, инспектор РОЧС.
Фото для иллюстрации.

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