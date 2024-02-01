Что делать, если человек подо льдом и в полынье, рассказала инспектор Миорского РОЧС

Оказание помощи провалившемуся под лед – сложный и опасный процесс, поэтому необходимо придерживаться определенных правил:

 приближайтесь только лежа, чтобы самому не провалиться;

 в качестве спасательных средств используйте доски, веревки, лыжи, одежду, ремни – то, за что можно ухватиться;

 после извлечения из воды потерпевшего необходимо немедленно отвести в теплое помещение и до приезда врачей оказать первую помощь – успокоить, освободить от мокрой одежды, растереть, переодеть в сухое белье и напоить любым горячим напитком.

Напоминаем, как вести себя, если провалились в полынью:

 сохраняйте спокойствие и не паникуйте. Помните, что паника только усугубит ситуацию;

 зовите на помощь или используйте сигнальные средства связи, если они доступны;

 попытайтесь освободиться от верхней одежды, обуви – сбросьте тяжелые вещи.

Если поблизости нет людей, то постарайтесь выбраться самостоятельно. Для этого обопритесь локтями об лед, переведите тело в горизонтальное положение, забросьте на лед ногу, которая ближе всего к его кромке, затем поворотом корпуса вытащите вторую и быстро откатывайтесь. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.

Время пребывания в воде температурой 2-3 градуса оказывается смертельной для человека через 10-15 минут, а в минус 2 градуса – через 5-8 минут.

Ольга ГИРЖДА, инспектор РОЧС.

Фото для иллюстрации.