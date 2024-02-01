1 февраля отмечают Международный день десерта. Проверенным рецептом делятся с вами корреспонденты "Миорских новостей"

Корреспонденты редакции приготовили ароматную выпечку для своих близких. Для Виктории это был дебют. Проверенным рецептом делятся с вами. Кстати, 1 февраля отмечают Международный день десерта.

Торт без выпечки с печеньем

Ингредиенты:

200 гр. вареной сгущенки;

ванилин;

1 ч. л. сахара;

2 банана;

300 гр. сметаны (26%);

300 гр. печенья;

грецкие орехи.

Приготовление:

Все ингредиенты, кроме грецких орехов и печенья, выложить в глубокую тарелку, тщательно перемешать. Нарезать один банан кусочками и взбить миксером до однородной массы. Добавить туда измельченное печенье, тщательно замешать. Пищевую пленку поместить в форму для выпечки или любую глубокую миску и перелить содержимое. Вновь накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на ночь для застывания. Украсить кружочками банана и натертыми грецкими орехами.

Виктория Апалько.

Сметанный пирог

Ингредиенты:

Мука – 3 стакана;

сметана – 500 мл;

сахар – 1,5 стакана;

сода – 0,25 ч. л.;

соль – 0,25 ч. л.

Приготовление:

Сметану смешать с сахаром и разделить на две части. В одну часть добавить соду, а затем просеянную муку и соль. Замесить мягкое тесто и разделить его на четыре равных кусочка.

Включить духовку. Противень смазать маслом.

Каждую часть теста раскатать в виде прямоугольника размером примерно 30х40 см толщиной 2-3 мм, и положить на противень.

Печь коржи в духовом шкафу при температуре 190 градусов 10-15 минут до румяности.

Как только коржи остынут, выложить корж на блюдо и густо смазать сметаной с сахаром, также проделать и с двумя другими коржами.

Из четвертого коржа сделать крошку и посыпать сметанный пирог. Оставить пропитываться в холодильнике, чем больше – тем лучше.

Разрезать пирог после того, как коржи хорошо пропитаются.

Полина Стома.