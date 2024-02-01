1 февраля отмечают Международный день десерта. Проверенным рецептом делятся с вами корреспонденты "Миорских новостей"
Корреспонденты редакции приготовили ароматную выпечку для своих близких. Для Виктории это был дебют. Проверенным рецептом делятся с вами. Кстати, 1 февраля отмечают Международный день десерта.
Торт без выпечки с печеньем
Ингредиенты:
200 гр. вареной сгущенки;
ванилин;
1 ч. л. сахара;
2 банана;
300 гр. сметаны (26%);
300 гр. печенья;
грецкие орехи.
Приготовление:
Все ингредиенты, кроме грецких орехов и печенья, выложить в глубокую тарелку, тщательно перемешать. Нарезать один банан кусочками и взбить миксером до однородной массы. Добавить туда измельченное печенье, тщательно замешать. Пищевую пленку поместить в форму для выпечки или любую глубокую миску и перелить содержимое. Вновь накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на ночь для застывания. Украсить кружочками банана и натертыми грецкими орехами.
Виктория Апалько.
Сметанный пирог
Ингредиенты:
Мука – 3 стакана;
сметана – 500 мл;
сахар – 1,5 стакана;
сода – 0,25 ч. л.;
соль – 0,25 ч. л.
Приготовление:
Сметану смешать с сахаром и разделить на две части. В одну часть добавить соду, а затем просеянную муку и соль. Замесить мягкое тесто и разделить его на четыре равных кусочка.
Включить духовку. Противень смазать маслом.
Каждую часть теста раскатать в виде прямоугольника размером примерно 30х40 см толщиной 2-3 мм, и положить на противень.
Печь коржи в духовом шкафу при температуре 190 градусов 10-15 минут до румяности.
Как только коржи остынут, выложить корж на блюдо и густо смазать сметаной с сахаром, также проделать и с двумя другими коржами.
Из четвертого коржа сделать крошку и посыпать сметанный пирог. Оставить пропитываться в холодильнике, чем больше – тем лучше.
Разрезать пирог после того, как коржи хорошо пропитаются.
Полина Стома.