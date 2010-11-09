Гордость за наш брендовый фестиваль переполняет. Многочисленные гости приезжают в Миоры издалека, чтобы побывать на древнем болоте, купить знаменитую ельнянскую клюкву и в целом оценить размах праздника. Но их впечатление о торжестве портит, казалось бы, сущая мелочь — подворья с их сельским колоритом и эксклюзивными блюдами сворачивают слишком рано, сразу после полудня.

МИНЧАНИН Сергей (это имя и следующие два изменены) в Миорах впервые. На фестивале собирался отведать местных блюд с "журавінамі", но не успел—подворья убрали раньше, чем приехал.



— Работаю логистом. В свободное время путешествую на автомобиле по стране. Заодно интересуюсь бытом, культурой и гастрономическими особенностями районов. И раньше знал, что в Миорах проходит такой крупный фестиваль. Много читал про ваше болото, про журавлей,—рассказал гость.



Турист из Латвии Марис на одном подворье взял кусочек козьего сыру, на другом—стаканчик морсу. Пока смотрел концерт, столы с исконными блюдами куда-то исчезли. "Они только что были здесь",— развёл руками Марис.

Куда более печальная история жителя Миор. Константин проспал полфестиваля.



—Я вчера помогал другу траншею копать,—потирая глаза, говорил горожанин.— Наспех оделся и прибежал на полуостров. А здесь уже и делать нечего. Концерт меня не особо интересует, а от свежих сканцев не отказался бы.



В ПРОШЛОМ году ситуация с подворьями похожая. Тогда на фестивале побывал блогер белорусского туристического портала Holiday.by минчанин Андрей Барашко. В своем репортаже "Клюква в сахаре и колбасе: как в Миорах прошёл 5-й фестиваль "Журавы і журавіны" пишет (пунктуация и авторский стиль оставлены без изменений):



"Дело в том, что не успев начаться пир-на-весь-мир в 10:00, подворья начали активно сворачиваться в 12:00, оставляя в парке только дешевые аттракционы. Чтобы приехать в Миоры в 10:00, надо реально встать в 5 утра, каким-то чудом разбудить себя, ребенка и друзей, погрузиться в машину и в не самом бодром состоянии пилить три часа по дорогам на север Беларуси. При этом без остановок для селфи на фоне прекрасных скульптур из катушек сена вдоль дорог! Если у вас нету машины—проблема. Либо вы не попадаете на праздник, либо у вас есть призрачный шанс купить экскурсию в одной из немногочисленных минских турфирм, которые специально на этот день планируют маршруты".



А ведь и сельчан, кто с подворьями приезжает, можно понять. Ими движет чистый энтузиазм. Блюда на фестиваль готовят сами за свой счет. Угощают ими всех и почти ничего с этого не имеют.

Чтобы хозяюшки с вкусностями оставались на полуострове до вечера, их нужно в этом заинтересовать. Например, поставить подворья на коммерческие "рельсы". Пусть продают кулинарные изыски и зарабатывают.

Фото для иллюстрации.

Игорь МАТЕЛЕНОК.