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Ці не захламлены пад'езды ў Міёрах

 Правоохранители, спасатели и коммунальщики в многоквартирных домах райцентра проверяют, не захламлены ли подъезды. Оставить здесь велосипед, коляску или еще что-нибудь из личных вещей — значит, нарушить правила пожарной безопасности. За это полагается штраф до 30 базовых величин. Все ли следуют букве закона, выяснял наш корреспондент во время очередного вечернего рейда.

ОБЪЯВЛЕНИЯ жилищно-коммунального хозяйства на дверях каждого подъезда гласят, что здесь нельзя ничего хранить. Об административной ответственности тоже сказано. Но жильцы правило нарушают, а зря.


По словам инспектора инспекции пожарного надзора и профилактики райотдела по чрезвычайным ситуациям Олега Перепечаева, хлам на лестничных площадках может стать серьезной помехой при пожаре во время эвакуации. Хранятся в подъездах, в основном, велосипеды, детские коляски, а местами даже тазики, игрушечные машинки и обогреватели.


 На пару неисправных обогревателей мы наткнулись на пятом этаже в доме №1 по улице Егора Томки. Как оказалось, они принадлежат хозяевам квартиры напротив. Те говорят, что собираются электроприборы убрать, но не хватает времени.


СЕМЬЯ Алексеевых с третьего этажа соседнего пятого дома в подъезде постоянно оставляют шасси от коляски. Верх супруги забирают в квартиру, потому что в люльке повадились спать соседские коты. Коляска в сборе тяжелая и громоздкая. Таскать ее по лестнице тяжело.
В 72-м доме на Коммунистической ситуация типичная. Хоть приходи и штрафуй всех подчистую. Но не все из ряда нарушителей. Вот Николай Хаткевич велосипед двухлетнего сына Леши для пущей безопасности доставляет после прогулок на балкон. А то мало ли украдут.
 В рейде также участвовали участковый инспектор Николай Мильянович, заместитель директора жилкомхоза Юрий Метелица и мастер жилищного фонда ЖКХ Леонид Куленок. Нарушителей на первый раз простили. Рейды по проверке подъездов многоквартирных домов продолжатся.

ФАКТЫ В ЦИФРАХ:
С начала года в райотделе внутренних дел зарегистрировано шесть фактов хищения велосипедов из подъездов миорских многоквартирных домов!

Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора. 

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